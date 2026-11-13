Για τη βαθιά αγάπη που τον συνέδεε με τη σύζυγό του, Μαριάννα, αλλά και τη δυσκολία να διαχειριστεί την απουσία της, μίλησε ο Τάσος Κωστής.

Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στα 47 χρόνια που πέρασαν μαζί, αποκαλύπτοντας πως η σκέψη της παραμένει καθημερινά στο μυαλό του, δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατό της.

Η γνωριμία και τα 47 χρόνια κοινής πορείας με τη Μαριάννα

Ο Τάσος Κωστής μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του για σχεδόν πέντε δεκαετίες, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του τυχερό που οι δρόμοι τους συναντήθηκαν.

«Με τη σύζυγό μου ήμασταν 47 χρόνια μαζί… Η ψυχή μου είναι μονογαμική, αρκεί να έχεις την τύχη να συναντηθείς με κάποια ψυχή και να προχωρήσεις. Εγώ νιώθω ευλογημένος που τη συνάντησα. Τη σύζυγό μου την ήξερα από μικρή. Όταν ενηλικιώθηκε με συνάντησε. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα που την είδα πρώτη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μέσα σε αυτά τα 47 χρόνια υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Η ζωή είναι δύσκολη, εκεί όμως σφυρηλατείται μια σχέση, στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι θέμα υποχώρησης, αλλά συνεννόησης. Είσαι με έναν άνθρωπο γιατί έχετε πολλά κοινά πράγματα. Υπάρχουν και κάποια που σας χωρίζουν, αλλά έχετε πολλά που σας ενώνουν», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Η απώλεια της συζύγου του και οι αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές

Η Μαριάννα έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2024, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην καθημερινότητα του ηθοποιού. Όπως εξομολογήθηκε, δεν περνά ούτε μία ημέρα χωρίς να τη θυμηθεί.

«Δεν υπάρχει μέρα που να ξυπνήσω και να μην τη σκεφτώ. Είναι κάτι ευχάριστο… Μετά τον θάνατό της είχα φύγει για ένα διάστημα από την Ελλάδα, γιατί δεν άντεχα να είμαι μέσα στο σπίτι που όλα τη θυμίζουν», αποκάλυψε.

«Δεν άλλαξα ποτέ σπίτι. Είναι ένα σπίτι δικό της, το είχαμε ανακαινίσει πολλές φορές, έχει μέσα τα πάντα που μπορεί να έχει μια γυναίκα σε ένα σπίτι. Εκεί μένω ακόμα, όλα μου τη θυμίζουν. Μαζί αποκτήσαμε έναν γιο, και έχω και δύο εγγόνια», ανέφερε συγκινημένος.

Govastiletto.gr – Τάσος Κωστής: Η περιπέτεια με την υγεία του και η απώλεια