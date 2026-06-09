Σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Τάσος Κωστής μίλησε ανοιχτά τόσο για τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του, όσο και για τη δύσκολη διαχείριση της απώλειας της συζύγου του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός εξήγησε πως η παραμονή του στην Κύπρο τον βοήθησε ψυχολογικά μετά τον θάνατο της συντρόφου του, καθώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα του ξυπνούσαν έντονες αναμνήσεις.

Όπως ανέφερε, ο πόνος της απώλειας δεν εξαφανίζεται ποτέ, ωστόσο με τον χρόνο μαθαίνει κανείς να ζει μαζί του, κρατώντας ζωντανή την παρουσία του αγαπημένου του ανθρώπου μέσα του.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αποκάλυψε ότι ακολούθησε μια απαιτητική περίοδος με χειρουργικές επεμβάσεις, δίνοντας καθημερινά τη δική του μάχη.

Σήμερα, όπως είπε, η ασθένεια βρίσκεται υπό έλεγχο, γεγονός που του επιτρέπει να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Παράλληλα, περιέγραψε το σοκ που προκαλεί η διάγνωση μιας τόσο σοβαρής ασθένειας, τονίζοντας ότι το σημαντικότερο για εκείνον ήταν να διατηρήσει την υπομονή και τη δύναμη να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Κλείνοντας, στάθηκε και στην αγωνία των συγγενών και των αγαπημένων προσώπων που βρίσκονται δίπλα σε έναν ασθενή, υπογραμμίζοντας πως πολλές φορές όσοι περιμένουν απ’ έξω βιώνουν εξίσου δύσκολες, αν όχι δυσκολότερες, στιγμές από εκείνον που δίνει τη μάχη της θεραπείας.

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