Ο κορυφαίος Έλληνας διεθνής διαιτητής, Τάσος Παπαπέτρου, κρατά για άλλη μια φορά ψηλά την ελληνική σημαία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Πολωνία και Βοσνία.

Όμως, πίσω από τα 90 λεπτά της έντασης στα γήπεδα, κρύβεται μια ήρεμη προσωπική ζωή, με «φύλακα άγγελό» του τη γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, Μάρτζυ Λαζάρου και τη μοναχοκόρη τους, Λυδία.

Η μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση της Παρασκευής

Το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, τα βλέμματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στρέφονται στην πρεμιέρα του Nations League.

Ο Τάσος Παπαπέτρου, έχοντας ήδη στις αποσκευές του τη σπουδαία διάκριση του κορυφαίου Έλληνα διαιτητή της Super League, καλείται να διευθύνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και κρίσιμο ματς.

Η UEFA δείχνει σταθερά την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του.

Η ψυχραιμία, η ακρίβεια στις αποφάσεις του και η διεθνής του εμπειρία αποτελούν τα εχέγγυα για μια δίκαιη αναμέτρηση σε μια «καυτή» ευρωπαϊκή έδρα.

Το «λιμάνι» του Έλληνα ρέφερι

Αν η διαιτησία απαιτεί 100% συγκέντρωση και αντοχή στις πιέσεις, η προσωπική του ζωή είναι ο χώρος όπου ο έμπειρος ρέφερι αποφορτίζεται πλήρως.

Ο γάμος του με τη γοητευτική δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Μάρτζυ Λαζάρου, αποτελεί ένα από τα πιο ταιριαστά και αθόρυβα ζευγάρια της εγχώριας σόουμπιζ.

Η Μάρτζυ Λαζάρου έχει δηλώσει επανειλημμένα πόσο θαυμάζει την αφοσίωση του συζύγου της στο δύσκολο έργο της διαιτησίας. Παρά τις δυσκολίες και τις εντάσεις που φέρνει μερικές φορές το επάγγελμα, η στήριξή της είναι ακλόνητη.

«Ο Τάσος νοιάζεται περισσότερο για εμάς και όχι τόσο για εκείνον. Είναι αξιοπρεπής και από τους λίγους αυθεντικούς ανθρώπους του χώρου», έχει εξομολογηθεί η ίδια στην εκπομπή «Μαμά-δες» της ΕΡΤ.

Η διπλή γιορτή στη Βαρυμπόμπη

Η κοινή τους πορεία επισφραγίστηκε με τον πιο παραμυθένιο τρόπο το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021.

Το ζευγάρι έζησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του, αφού πραγματοποίησε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο τον θρησκευτικό του γάμο, ο οποίος συνδυάστηκε με τη βάφτιση της μονάκριβης κόρης τους.

Τα δύο μυστήρια έλαβαν χώρα σε ένα καταπράσινο κτήμα στη Βαρυμπόμπη, με τον στολισμό να κινείται σε ρομαντικές αποχρώσεις και λαμπερούς καλεσμένους από τον χώρο των media και του αθλητισμού να δίνουν το «παρών».

Ήταν η ημέρα που η μικρή τους πριγκίπισσα πήρε επίσημα το όνομα Λυδία-Δήμητρα, σε μια διπλή γιορτή αγάπης, που το ζευγάρι θα θυμάται για πάντα.

Η μεγαλύτερη «Νίκη» της ζωής τους

Ωστόσο, η απόλυτη προτεραιότητα και των δύο δεν είναι άλλη από την 6χρονη κόρη τους, Λυδία, η οποία ήρθε στον κόσμο στις 7 Ιουλίου 2020 για να αλλάξει ριζικά τη ζωή τους και να φέρει την απόλυτη ολοκλήρωση. Η μικρή, που αποτελεί το ιδανικό κράμα των δύο γονιών της, έχει γεμίσει με φως και γέλιο το σπίτι τους.

Μάλιστα, η Λυδία βρέθηκε πρόσφατα στα τηλεοπτικά πλατό μαζί με τη μητέρα της, κλέβοντας τις εντυπώσεις και δείχνοντας ότι έχει κληρονομήσει την άνεση της Μάρτζυς μπροστά στον φακό.

Με την ψυχολογία στα ύψη και την οικογενειακή του «ομάδα» να τον στηρίζει από την Αθήνα, ο Τάσος Παπαπέτρου είναι έτοιμος να σφυρίξει τη σέντρα σε ακόμη ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αποδεικνύοντας ότι μπορείς να είσαι εξίσου επιτυχημένος τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

govastiletto.gr – Μάρτζυ Λαζάρου – Τάσος Παπαπέτρου: Όσα έγιναν στον γάμο και τη βάφτιση της κόρης τους!