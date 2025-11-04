Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Ένα beef έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και στον Τάσο Ποτσέπη μετά την είδηση ότι ο δεύτερος τέθηκε οριστικά εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού η θητεία του ως Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου δεν ανανεώθηκε.
Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Γ’ 4114 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2025.
Με αφορμή αυτή την είδηση, ο Τάσος Ποτσέπης εμφανίστηκε την Παρασκευή 31/10 ζωντανά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 δίπλα στο δικηγόρο του με την ελληνική σημαία ριγμένη στους ώμους του και ο συνήγορός του με το που άνοιξε το μικρόφωνο ξεκίνησε να μιλάει για όσα έχει προσφέρει στην πατρίδα. Ωστόσο, μόλις ο παρουσιαστής το είδε αυτό, έγινε έξαλλος και έκλεισε τη σύνδεση.
Η απάντηση του Τάσου Ποτσέπη στο Γιώργο Λιάγκα ήρθε πριν λίγες ώρες μέσω του TikTok, με τον ίδιο να λέει: «Γιωργάκη βλέπω σου πάνε πολύ οι γόβες που φόραγες πριν από κάποια χρόνια. Εμείς εδώ σαν πατριώτες φοράμε παντελόνια και τα τιμάμε».
Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη ανάρτηση που έχει κάνει κατά του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 μετά την αντίδρασή του.
@potsepistasos
ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΒΛΕΠΩ ΣΟΥ ΠΑΝΕ ΠΟΛΥ ΟΙ ΓΟΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΑΓΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ⚠️😱🤬🤮 ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΦΟΡΑΜΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ & ΤΑ ΤΙΜΑΜΕ 🙏🏻🚔🕊️🇬🇷 #AgapiMono #PotsepisTasos #MpesFypGamw #Fyp #Fy
@potsepistasos
Ο ΛΙΑΓΚΑΣ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ «ΕΝΑ ΠΑΝΙ ΠΟΥ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 🤮🤬🤮🤬🤮 #AgapiMono #PotsepisTasos #MpesFypGamw #Fyp #Fy
@potsepistasos
ΣΟΟΟΟΚ ⚠️😱 ΜΑΧΙΜΟΣ ΠΟΤΣΕΠΗΣ ΚΟΜΜΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 🚔🇬🇷 «ΓΙΩΡΓΟ; ΟΧΙ & ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΩΣ «ΠΑΝΙ» ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ» & «ΣΤΑΥΡΟ; ΟΤΑΝ ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΥΤΡΙΧΟ ΣΤΗΘΟΣ ΣΟΥ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΞΕΦΤΥΛΑ & ΣΩΟΥ; ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ» ⚠️😱🤮🤬 #AgapiMono #PotsepisTasos #MpesFypGamw #Fyp #Fy
@potsepistasos
ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΣΥΓΧΩΡΕΜΕΝΟΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΩΣ “ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ & ΘΑ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΝΤΕ” 🕊️🙏🏻🚔🇬🇷 ΕΠΙΣΗΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΩΣ ΚΑΛΑ ΚΑΝΑΝΕ & ΣΕ ΕΙΧΑΝΕ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΤΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΜΕΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΠΑΛΝΤΟΚ ⚠️😱😭🤬 #AgapiMono #PotsepisTasos #MpesFypGamw #Fyp #Fy