Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ένα beef έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και στον Τάσο Ποτσέπη μετά την είδηση ότι ο δεύτερος τέθηκε οριστικά εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού η θητεία του ως Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου δεν ανανεώθηκε.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Γ’ 4114 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2025.

Με αφορμή αυτή την είδηση, ο Τάσος Ποτσέπης εμφανίστηκε την Παρασκευή 31/10 ζωντανά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 δίπλα στο δικηγόρο του με την ελληνική σημαία ριγμένη στους ώμους του και ο συνήγορός του με το που άνοιξε το μικρόφωνο ξεκίνησε να μιλάει για όσα έχει προσφέρει στην πατρίδα. Ωστόσο, μόλις ο παρουσιαστής το είδε αυτό, έγινε έξαλλος και έκλεισε τη σύνδεση.

Η απάντηση του Τάσου Ποτσέπη στο Γιώργο Λιάγκα ήρθε πριν λίγες ώρες μέσω του TikTok, με τον ίδιο να λέει: «Γιωργάκη βλέπω σου πάνε πολύ οι γόβες που φόραγες πριν από κάποια χρόνια. Εμείς εδώ σαν πατριώτες φοράμε παντελόνια και τα τιμάμε».

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη ανάρτηση που έχει κάνει κατά του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 μετά την αντίδρασή του.