Ο Τάσος Ριζόπουλος ξέσπασε στην εκπομπή Super Κατερίνα για την εμφάνιση της Κέλλυς Βρανάκη στο Sing for Greece, σχολιάζοντας τα τηλεοπτικά της λάθη.

Η Βρανάκη βρέθηκε στο πλευρό της Μπέττυς Μαγγίρα, η οποία παρουσίαζε την εκπομπή για τον εθνικό τελικό της Eurovision, αλλά σύμφωνα με τον Ριζόπουλο υπάρχουν δημοσιογράφοι πιο ικανοί για την παρουσίαση.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχουν πολλά νέα και φρέσκα πρόσωπα στον χώρο της τηλεόρασης με σκηνική παρουσία και ευφράδεια λόγου, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αναλάβει τηλεοπτικά καθήκοντα ή να συμμετάσχουν σε πάνελ και εκπομπές.

«Η συγκεκριμένη κυρία, η οποία πριν από λίγο την είδαμε στο βίντεο, είπε ότι έγραψε μόνη της, η ίδια τα κείμενα τα δικά της. “γράφω τα δικά μου κείμενα”. Ξέρω και εγώ από Eurovision, δεν μπήκα κεντρικός παρουσιαστής.

Η κυρία Μπόκοτα που έχετε στην παρέα σας φέτος είναι μια κυρία που ξέρει τόσο καλά από μέσα την Eurovision όσο κανένας άλλος, δεν τη φώναξαν. Γιατί;

Τη συγκεκριμένη κυρία από πέρσι προσπαθεί η κρατική τηλεόραση να μας την επιβάλλει ως παρουσιάστρια και γνώστη της Eurovision. Της έδωσε Σαββατοκύριακο εκπομπή η οποία κόπηκε, λόγω χαμηλής τηλεθέασης, την ξανά εμπιστεύονται, ενώ έχουν ένα άλογο που ακούει στο όνομα “Μπέττυ Μαγγίρα”.

Δυστυχώς θα γίνει η σύγκριση με την Μπέττυ Μαγγίρα, αφού τη βάζεις δίπλα της, και ξαφνικά ακούμε ότι θα ξανά πάρει εκπομπή. Γιατί; Για ποιο λόγο;

Το καταλαβαίνω να θέλει να τη δει η μαμά της, ο μπαμπάς της, η θεία της, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θέλει να τη βοηθήσει, αλλά όταν την τεστάρεις μία, την τεστάρεις δύο… Το λέω χαριτολογώντας. Πλάτειασε τόσο πολύ τρεις ώρες, ήταν ένα άνευρο τηλεοπτικά προϊόν. Έκανε μεγάλη κοιλιά με τους τρεις παρουσιαστές» , δήλωσε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – Τάσος Ριζόπουλος: «Παραβίασε τα προσωπικά μου δεδομένα και έπαθα αυτοάνοσο»