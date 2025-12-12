Τάσος Τεργιάκης για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Το παίρνω πάνω μου και το λέω, αυτά που λέει η Τούνη είναι ψέματα»

Μια σειρά μεγάλων αποκαλύψεων έγιναν σήμερα, Παρασκευή 12/12, στην εκπομπή «Πρωινό», σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί την τελευταία περίοδο ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
Πιο συγκεκριμένα, μετά το βίντεο-χείμαρρος της Ιωάννας Τούνη στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, όπου μετά τη συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξανδρου στην Super Κατερίνα, κατηγορεί ευθέως τον πρώην σύντροφό της, και πατέρα του παιδιού της, για ψέματα, ενώ αποκαλύπτει την συμφωνία που έχουν κάνει μεταξύ τους σε ό,τι αφορά το μεγάλωμα του μικρού Πάρη, έρχονται νέες πληροφορίες σχετικά με ένα χαρτί συνεπιμέλειας που έχει υπογράψει το ζευγάρι, στο οποίο και οι δύο πλευρές έχουν καταπατήσει τους όρους.
Μετά την προβολή του εν λόγω αιχμηρού βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει το εξής σχόλιο: «Επιτρέψτε μου να κάνω έναν διάλογο με την Ιωάννα, από την στιγμή που αυτό το θέμα έχει γίνει ένα δικαστήριο, έχουμε γίνει ένα δικαστήριο όλες οι εκπομπές δυστυχώς, για οικογενειακά θέματα. Θέλω να πω δύο πράγματα στην Ιωάννα σαν χωρισμένος μπαμπάς: Πρώτον έχει δίκιο ότι δίνει πολλές μέρες από την στιγμή που δεν έχουν συνεπιμέλεια, αν πήγαινε στο δικαστήριο θα είχε δύο Σαββατοκύριακα. προφανώς αφού της έχει πει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ότι ζει σε άλλα πόλη, καλή πίστη η Ιωάννα, αν πήγαινε στο δικαστήριο θα έλεγε δύο σαββατοκύριακα και κάποιες ημέρες μέσα στην εβδομάδα. Εγώ σήμερα έλυσα το διακστήριο γιατί αυτός ο αλληλοσπαραγμός.
Το θέμα είναι που θα πάει το παιδί σχολείο και ποιος θα έχει το παιδί, σήμερα μας ανακοίνωσε και αυτό είναι το σωστό ότι το παιδί θα μένει Θεσσαλονίκη για να πηγαίνει σχολείο και λογικό είναι ο μπαμπάς να το βλέπει λιγότερο. Το θέμα είναι ότι όταν το παιδί ξεκινήσει να πηγαίνει σχολείο θα μένει με την μητέρα του. Πάμε τώρα στα αρνητικά, ο Αλεξάνδρου για την Τούνη δεν είναι ο πρώην σύντροφός της ακπ΄μα και αν της έχει κάνει τα χειρότερα, είναι ο πατέρας του παιδιού της. Όταν λέει ότι είναι ψεύτης, που μπορεί να έχει δίκιο, να της έχει φερθεί απαίσια, αλλά τον είπε ψεύτη.
Όταν λέει ότι όταν μεγαλώσει ο Παρούλης και θα αποφασίσει αν είναι κακός ή καλός μπαμπάς, είναι σαν να παίρνεις θέση. Είναι σαν να λες ότι όταν μεγαλώσει ο Πάρης πρέπει να καταλάβει ότι είναι κακός μπαμπάς. Το λες δημόσια ρε Ιωάννα, όταν το λες δημόσια είναι πράγματα που μένουν και αργότερα θα το δει το παιδί σου. Αυτά είναι πράγματα που αργότερα θα έχει πρόσβαση το παιδί σας. Θα έρθει να ρωτήσει το παιδί γιατί είναι ψεύτης ο μπαμπάς και εσύ θα πρέπει να πεις. Το θεωρώ πολύ δυσάρεστο αυτό».
Στη συνέχεια, ακολούθησε ο εξής διάλογος:
- Δέσποινα Καμπούρη: Το να λες μου λέει ψέματα και δεν μου συμπαραστέκεται δεν σημαίνει ότι είναι κακός μπαμπάς, σημαίνει ότι είναι κακός σύντροφος και αυτό μπορεί να βγει να το πει. Σου λέει ότι ένα τηλέφωνο δεν με πήρε να μου πει “είμαι δίπλα σου”.
- Πάνος Κατσαρίδης: Εγώ έχω σοκαριστεί, είναι σαν να βλέπω ένα κακό ριάλιτι, παίρνει ένα τηλέφωνο και ξεσκίζει τον μπαμπά του παιδιού της. Ποιο τηλέφωνο να τον πάρει; Μετά από αυτό δεν μπορείς να μιλήσεις με τον άλλον. Εγώ νιώθω τρομερά άβολο εμ αυτό το θέμα.
- Φωτεινή Πετρογιάννη: Το να στήνει το τηλέφωνο μπροστά της και να μιλάει για την ζωή της είναι αυτό που την έφερε εδώ. Δεν την υπερασπίζομαι και εμένα δεν μου αρέσει.
- Τάσος Τεργιάκης: Εγώ αυτό που ξέρω εγώ καλά, δεν το λέει ο Αλεξάνδρου αυτό το λέω εγώ. Στα δικαστήρια όταν ξεκίνησαν είχαν επαφή και αντάλλαξαν ευχές, ξέρω επίσης πάρα πολύ καλά ότι έχουν υπογράψει ένα χαρτί, δεν θα πω τι λέει, και οι δύο. Αυτό το χαρτί είναι όσα κάνει ο Αλεξάνδρου, είναι συμφωνημένο αυτό. Έχει μέσα αυτό το χαρτί όλες τις λεπτομέρειες και τους όρους για το τι θα κάνει το παιδί. Λυπάμαι που το λέω ότι κάποια από αυτά που λέει η κυρία Τούνη δεν είναι αλήθεια.
- Γιώργος Λιάγκας: Και καλά του λέει, έτσι είναι. Και εγώ χωρισμένος μπαμπάς είμαι. Όλο το άλλο είναι έξτρα με την επιλογή της μαμάς και μπράβο της που δίνει παραπάνω χρόνο. Η μαμά μπορεί να σκίσει τα χαρτιά.
- Τάσος Τεργιάκης: Θα το πω, είναι ψέματα αυτά που λέει η Τούνη, έχουν υπογράψει συνεπιμέλεια. Το παίρνω πάνω μου και το λέω. Έχουν υπογράψει και οι δύο συνεπιμέλεια.
- Γιώργος Λιάγκας: Αυτό τώρα είναι μια βόμβα, ούτε εγώ το ήξερα, το θέμα είναι που θα πάει σχολείο ο Πάρης. Η Τούνη το είπε ξεκάθαρα.
- Τάσος Τεργιάκης: Αυτό που έχουν υπογράψει δεν λέει τίποτα για σχολεία, θα το δουν όταν έρθει η στιγμή. Αυτό που έχουν υπογράψει είναι ότι ο Αλεξάνδρου θα βλέπει 10-15 μέρες το μήνα το παιδί. Αν θες να ενημερώνεις υπεύθυνα θα πρέπει να λες την αλήθεια. Αν υπάρχει αυτό το χαρτί και το υπογράφει και η μαμά και ο μπαμπάς είναι ψέμα αυτό που λέει στο βίντεο.
- Γιώργος Λιάγκας: Θα είσαι ειλικρινής σε αυτό που θα σε ρωτήσω; Επειδή και εγώ κάνω ρεπορτάζ, υπάρχει ένας όρος στο χαρτί αυτό, το ιδιωτικό συμφωνητικό που και οι δύο με την ζωή τους το έχουν ακυρώσει;
- Τάσος Τεργιάκης: Δεν ξέρω αν το έχουν ακυρώσει και οι δύο.
- Γιώργος Λιάγκας: Το γεγονός ότι ο κύριος Αλεξάνδρου αρνείτο να παραδεχτεί την σχέση του με την Ελληνίδου, είναι ένας όρος που έχει καταπατηθεί από την στιγμή που η κυρία Τούνη αποκάλυψε την σχέση της στη Μύκονο.
- Γιώργος Λιάγκας: Έχει πει σε γνωστούς και φίλους ότι η Ιωάννα Τούνη έχει υποστεί άσχημες καταστάσεις, όχι κακοποίηση, αλλά δεν ήταν καλός σύντροφος.
- Τάσος Τεργιάκης: Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς.
- Γιώργος Λιάγκας: Είναι θλιβερό, είναι πραγματικά θλιβερό, και χίλια δίκια να έχει η Ιωάννα αργότερα ο Πάρης θα τα δει αυτά και δεν ξέρω αν μετά από 4 χρόνια θα μπορεί να πει γιατί είπε ψέματα ο μπαμπάς.
