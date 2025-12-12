Τάσος Τεργιάκης για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Το παίρνω πάνω μου και το λέω, αυτά που λέει η Τούνη είναι ψέματα»

Μια σειρά μεγάλων αποκαλύψεων έγιναν σήμερα, Παρασκευή 12/12, στην εκπομπή «Πρωινό», σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί την τελευταία περίοδο ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το βίντεο-χείμαρρος της Ιωάννας Τούνη στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, όπου μετά τη συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξανδρου στην Super Κατερίνα, κατηγορεί ευθέως τον πρώην σύντροφό της, και πατέρα του παιδιού της, για ψέματα, ενώ αποκαλύπτει την συμφωνία που έχουν κάνει μεταξύ τους σε ό,τι αφορά το μεγάλωμα του μικρού Πάρη, έρχονται νέες πληροφορίες σχετικά με ένα χαρτί συνεπιμέλειας που έχει υπογράψει το ζευγάρι, στο οποίο και οι δύο πλευρές έχουν καταπατήσει τους όρους.

Μετά την προβολή του εν λόγω αιχμηρού βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει το εξής σχόλιο: «Επιτρέψτε μου να κάνω έναν διάλογο με την Ιωάννα, από την στιγμή που αυτό το θέμα έχει γίνει ένα δικαστήριο, έχουμε γίνει ένα δικαστήριο όλες οι εκπομπές δυστυχώς, για οικογενειακά θέματα. Θέλω να πω δύο πράγματα στην Ιωάννα σαν χωρισμένος μπαμπάς: Πρώτον έχει δίκιο ότι δίνει πολλές μέρες από την στιγμή που δεν έχουν συνεπιμέλεια, αν πήγαινε στο δικαστήριο θα είχε δύο Σαββατοκύριακα. προφανώς αφού της έχει πει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ότι ζει σε άλλα πόλη, καλή πίστη η Ιωάννα, αν πήγαινε στο δικαστήριο θα έλεγε δύο σαββατοκύριακα και κάποιες ημέρες μέσα στην εβδομάδα. Εγώ σήμερα έλυσα το διακστήριο γιατί αυτός ο αλληλοσπαραγμός.

Το θέμα είναι που θα πάει το παιδί σχολείο και ποιος θα έχει το παιδί, σήμερα μας ανακοίνωσε και αυτό είναι το σωστό ότι το παιδί θα μένει Θεσσαλονίκη για να πηγαίνει σχολείο και λογικό είναι ο μπαμπάς να το βλέπει λιγότερο. Το θέμα είναι ότι όταν το παιδί ξεκινήσει να πηγαίνει σχολείο θα μένει με την μητέρα του. Πάμε τώρα στα αρνητικά, ο Αλεξάνδρου για την Τούνη δεν είναι ο πρώην σύντροφός της ακπ΄μα και αν της έχει κάνει τα χειρότερα, είναι ο πατέρας του παιδιού της. Όταν λέει ότι είναι ψεύτης, που μπορεί να έχει δίκιο, να της έχει φερθεί απαίσια, αλλά τον είπε ψεύτη.

Όταν λέει ότι όταν μεγαλώσει ο Παρούλης και θα αποφασίσει αν είναι κακός ή καλός μπαμπάς, είναι σαν να παίρνεις θέση. Είναι σαν να λες ότι όταν μεγαλώσει ο Πάρης πρέπει να καταλάβει ότι είναι κακός μπαμπάς. Το λες δημόσια ρε Ιωάννα, όταν το λες δημόσια είναι πράγματα που μένουν και αργότερα θα το δει το παιδί σου. Αυτά είναι πράγματα που αργότερα θα έχει πρόσβαση το παιδί σας. Θα έρθει να ρωτήσει το παιδί γιατί είναι ψεύτης ο μπαμπάς και εσύ θα πρέπει να πεις. Το θεωρώ πολύ δυσάρεστο αυτό».

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο εξής διάλογος: