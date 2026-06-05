Ο Τάσος Τεργιάκης έκανε, την Παρασκευή 5/6, μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, μια αποκάλυψη για τη διάρρηξη που έγινε το 2015 σπίτι του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, ήταν το 2015 και βρισκόταν στον αέρα της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη όπου συμμετείχε, ενημερώθηκε ότι διαρρήκτες έχουν μπει στο σπίτι του.

Δείχνοντας φωτογραφία από το δωμάτιο που ήταν εντελώς ακατάστατο, μετά την επιδρομή των διαρρηκτών, ο Τάσος Τεργιάκης είπε χαρακτηριστικά:

«Ήταν 2015, ήμουν στην εκπομπή της Μενεγάκη και ήταν καλεσμένη η Κάτια Δανδουλάκη. Την ώρα που κάνουμε συνέντευξη, κάποιος έχει μπει στο σπίτι μου. Επιστρέφει ο γιος μου – τότε 7 ετών – με τον συγχωρεμένο τον παππού του. Μπαίνει μέσα ο γιος μου και βλέπει το σπίτι μου. Φωνάζει τότε στον πεθερό μου η γειτόνισσα ότι μόλις έφυγαν οι διαρρήκτες.

Έρχεται η αστυνομία, ψάχνει να βρει και εντοπίζει δύο τύπους με μαύρα ρούχα που έχουν πηδήξει στη διπλανή αυλή».

«Αν γύριζα στο σπίτι με τον γιο μου, και έβλεπα έτσι το υπνοδωμάτιό μου, θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Ένιωσα βιασμένος μέσα στο σπίτι μου», πρόσθεσε αναφερόμενος στο περιστατικό που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην Καλλιθέα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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