Ο Τάσος Ξιαρχό απάντησε στις δηλώσεις που έκανε η Κόνι Μεταξά στη συνέντευξή της στον Fipster. Μέσω ενός επτάλεπτου βίντεο στο TikTok, εξήγησε τη δική του εκδοχή για τη ρήξη της σχέσης τους και τους λόγους που τον οδήγησαν να την επικρίνει.

Ο χορογράφος ξεκαθάρισε ότι ο τσακωμός τους δεν προκλήθηκε από όσα ισχυρίστηκε η Κόνι Μεταξά, χαρακτηρίζοντας την εκδοχή της ως δικό της συμπέρασμα. Υπογράμμισε ότι, αν δεν επιθυμούσε τη συνεργασία τους, δεν θα της πρότεινε να δουλέψουν μαζί για τη Eurovision ή άλλα projects. Όπως διευκρίνισε, το πρόβλημα προέκυψε όταν η Κόνι τον πίεσε να επιλέξει αποκλειστικά ανάμεσα σε εκείνη και μια άλλη καλλιτέχνιδα, τονίζοντας ότι για τον ίδιο η δουλειά αποτελεί επαγγελματική επιλογή και όχι προσωπική υπόθεση.

Σχολίασε επίσης ότι η Κόνι δημοσίως τον παρουσίασε ως άτομο που «κράζει», ενώ η πραγματικότητα είναι ότι επένδυσε στην ίδια και σε κοινά πρότζεκτ, και η κριτική του προέκυψε από την πίεση και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν ανέχεται καραγκιοζιλίκια και θα απαντά σε όποιον του έχει προκαλέσει πρόβλημα στη ζωή του.

Από την πλευρά της, η Κόνι Μεταξά είχε δηλώσει: «Με έκραζε σε όλους τους συνεργάτες μας και μετά έκραζε σε μένα όλους τους άλλους συνεργάτες. Σοβαρό κράξιμο. Μετά τα ξαναβρήκαμε γιατί τους συγχωρώ όλους, είμαι ηλίθια».

