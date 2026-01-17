Σε μια κατάθεση ψυχής προχώρησε ο Τάσος Ξιαρχό στο podcast “Από το σκοτάδι στο φως”. Ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε ανοιχτά στις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, μιλώντας για τη σεξουαλική του ταυτότητα αλλά και για την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε τον Απρίλιο του 2024, όταν προσπάθησε να θέσει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας χάπια.

«Στην αρχή ήταν ένας μικρός διαολάκος που περιτριγυρίζεται. Μετά αυτός ο διαολάκος έρχεται μπροστά και πιο μπροστά. Εκείνη την ημέρα που σου σκάει, απλά γίνεται το κλικ και λες: Θα το κάνω. Πολλά άτομα έχουνε σκεφτεί σε μια δύσκολη στιγμή: Θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να υπάρχω. Για πλάκα, που το λέμε, αλλά για να το λες και ψέματα να είναι, το λες.

Για εμένα είναι θολή εκείνη η περίοδος. Θυμάμαι μπαίνω στο αμάξι και πάω μια βόλτα στην παιδική μου γειτονιά. Όσο πήγαινα προς τα εκεί, σταμάτησα σε ένα φαρμακείο το οποίο δεν έχει κάμερες. Πήγα σε έναν ξένο στην Πατησίων πήρα πολλά χάπια έδωσα 40 ευρώ. Λέω, δεν πονάς, τα παίρνεις και πεθαίνεις. Περίμενα να γίνει. Έλα μετά που κατάλαβαν που είμαι και άρχισε η αστυνομία να με κυνηγάει με μοτοσυκλέτες και να έρχονται και οι φίλοι μου.»

Δείτε το απόσπασμα στο παρακάτω βίντεο μετά το 38:00′:

Η εξομολόγηση για το AIDS και τη σεξουαλική ταυτότητα

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον HIV, o Τάσος Ξιαρχό ανέφερε: «Εγώ έχω AIDS. Το ξέρεις ότι δεν θα είχα κολλήσει, αν είχαν περάσει στην Ελλάδα το χάπι; Υπάρχει ένα χάπι αν έχεις AIDS για να μην κολλάς το AIDS και το άλλο είναι για να μην κολλήσεις το AIDS. Το πρώτο χάπι δεν το έφεραν στην Ελλάδα γιατί δεν τους συμφέρει. Όταν κολλάς AIDS παίρνουν επιχορήγηση από την Ευρώπη πόσα λεφτά… Γιατί τα χάπια κάνουν το ένα κουτί ένα χιλιάρικο και σου δίνουν 700€ και παίρνουν λεφτά. Οπότε λένε να αρρωστήσει ο κόσμος για να πάρουμε λεφτά».

Για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ο γνωστός χορογράφος είπε: «Εγώ δεν θα κάτσω να παίξω το παιχνίδι κανενός. Εγώ δεν είμαι γκέι, είμαι στρέιτ ομοφυλόφιλος και αυτό τσαντίζει πάρα πολύ. Άντρας είμαι στον τρόπο που μιλάω, που υπάρχω, που θα ανοίξω την πόρτα στη γυναίκα, δεν θα ανοίξω την πόρτα στον τακουνάτο άνδρα, θα βοηθήσω τη γιαγιά να περάσει τον δρόμο, θα φιλήσω το χέρι μιας άγνωστης, θα πω “γεια σας κυρία μου”. Τζέντλεμαν. Το ότι τον π@@@@@ δεν σημαίνει ότι γέρνω. Στρέιτ είμαι, ευθεία κοιτάω».

