Ο Τάσος Ξιαρχό δεν κρατήθηκε και σχολίασε έντονα την εμφάνιση του Good Job Nicky στον Ελληνικό Τελικό της Eurovision, αποκαλύπτοντας πως είχε προσφερθεί να τον βοηθήσει με τη σκηνική του παρουσία, αλλά η παραγωγή δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει.

Ο χορογράφος χαρακτήρισε την ελληνική Eurovision «χιτλερική», επισημαίνοντας πως ο Good Job Nicky δεν είχε στη διάθεσή του την υποστήριξη που χρειαζόταν για να αποδώσει πλήρως στη σκηνή του Sing for Greece 2026.

Όπως εξήγησε στo «Breakfast@Star» την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: «Ο Good Job Nicky είναι φίλος μου. Τον ρώτησα αν μπορώ να τον βοηθήσω στη Eurovision και μου είπε ότι δεν τον αφήνει η παραγωγή. Το κακό είναι ότι δεν μπορούσε να έχει αυτό που θα έπρεπε γύρω του. Όταν δεν έχεις την κατάλληλη ομάδα, να καλύψει τα λάθη σου, είτε φωνητικά είτε στη χορογραφία… δεν μπορείς να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Είναι λίγο “χιτλερική” αυτή η ελληνική Eurovision. Αν δεν νιώθεις ασφάλεια με την ομάδα σου, τα πράγματα δεν βγαίνουν όπως πρέπει. Έχει φωνή, το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο, αλλά χρειαζόταν η κατάλληλη υποστήριξη».

Σχολιάζοντας τον νικητή του τελικού, ο Τάσος Ξιαρχό σημείωσε: «Αναμενόμενο ήταν να κερδίσει ο Ακύλας, φαινόταν από μακριά. Η φωνή του ήταν κρύσταλλο, μηδέν λάθος. Η σκηνική παρουσία μπορεί να βελτιωθεί με πιο ευρηματική χορογραφία, αλλά δεν με ενόχλησε κάτι».

Για τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα, που πρότεινε ο Ακύλας να αλλάξει ντύσιμο για να μην τον πουν “καραγκιοζάκο”, ο Τάσος Ξιαρχό σχολίασε: «Δεν ξέρω τι περνάει ο καθένας και τι έχει στο μυαλό του, αλλά νομίζω ότι τελευταία έχει στρίψει λίγο. Ο Ακύλας είναι νέος καλλιτέχνης, πρέπει να δοκιμάσει, να πειραματιστεί και να δει τι του ταιριάζει».

Η τοποθέτηση του Τάσου Ξιαρχό φέρνει στο φως την πίεση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες στη σκηνή της ελληνικής Eurovision, αλλά και τη σημασία της σωστής υποστήριξης για να αναδειχθεί το ταλέντο τους.

