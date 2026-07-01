Στιγμές σοκ έζησε ο Τάσος Ξιαρχό, καθώς η σχολή χορού του βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κτίριο που κατέρρευσε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου στα Πετράλωνα.

Ο γνωστός χορογράφος μοιράστηκε βίντεο από το σημείο μέσα από τα social media, εμφανώς συγκλονισμένος από το περιστατικό, περιγράφοντας όσα αντίκρισε λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση.

«Παιδιά, έχω σχολή χορού στο Γκάζι και έπεσε το πίσω κτίριο. Είναι σοκαριστικό. Είναι ακριβώς στον τοίχο της σχολής. Χριστέ μου… Τώρα υπάρχουν σκυλιά διάσωσης και κάνουμε όλοι ησυχία για να ακούσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα», ακούγεται να λέει στο πρώτο βίντεο.

Λίγη ώρα αργότερα δημοσίευσε και δεύτερο βίντεο, δείχνοντας το μέγεθος της καταστροφής και εκφράζοντας τη σκέψη που, όπως είπε, δεν έφυγε στιγμή από το μυαλό του.

«Η πολυκατοικία έπεφτε προς τα εκεί. Αν έπεφτε προς τα εδώ… αντίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών σε γειτονική οικοδομή. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 1ης ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός της διπλανής οικοδομής, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

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