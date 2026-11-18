Σε χρόνο-ρεκόρ, μέσα σε μόλις 48 ώρες, ολοκλήρωσε η Τατιάνα Μπλάτνικ τη μετακόμισή της από το σπίτι της στην Αθήνα, κλείνοντας ακόμη ένα κεφάλαιο διαμονής σε μια περίοδο γεμάτη ανακατατάξεις. Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσα από στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram, την ώρα που τα πρόσφατα πλάνα της από το Γκστάαντ και οι κοινές της εμφανίσεις με τον Ελίας Σακάλ τροφοδοτούν εκ νέου τη φημολογία γύρω από την προσωπική της ζωή.

Έχοντας επιστρέψει στην ελληνική πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα για ένα σύντομο διάστημα, όπως ανέφερε, αξιοποίησε τον χρόνο της για να οργανώσει την αναχώρησή της. Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα αποτυπώνουν το σκηνικό της μετακόμισης, γεμάτο κούτες, αποσκευές και προσωπικά είδη. Η ίδια ποζάρει ανάμεσα στα πακεταρισμένα πράγματά της φορώντας ένα κόκκινο πουλόβερ, εκφράζοντας παράλληλα δημόσια την ευγνωμοσύνη της στη μητέρα της για την πολύτιμη στήριξή της.

«Ημέρα μετακόμισης», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Τατιάνα Μπλάτνικ.

«Διαβάζοντας τα λόγια σας, θυμήθηκα ότι το σπίτι δεν αφορά τέσσερις τοίχους, αλλά την αγάπη και τους ανθρώπους που τους γεμίζουν. Σε ευχαριστώ, μαμά, που με βοηθάς πάντα να μετακομίζω, είμαστε επαγγελματίες πλέον. Για μένα, εσύ θα είσαι πάντα το σπίτι μου. Το σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά σου», έγραψε η Τατιάνα Μπλάτνικ σε δεύτερο story της.

Δεν έδωσε, ωστόσο, καμία πληροφορία για τη νέα της διεύθυνση ή για το αν η αλλαγή κατοικίας συνδέεται με μια οριστική αποχώρηση από την Ελλάδα.

Ο Ελίας Σακάλ και οι εμφανίσεις που τράβηξαν το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου

Τον περασμένο Μάιο, το όνομά της συνδέεται με εκείνο του Μεξικανού επιχειρηματία Ελίας Σακάλ, όπως πρώτοι σας είχαμε ενημερώσει. Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις σε διεθνείς κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ φωτογραφήθηκαν μαζί και στη Γαλλική Ριβιέρα.

Στις 21 Μαΐου βρέθηκαν στο gala του φιλανθρωπικού οργανισμού amfAR στις Κάννες. Η Τατιάνα επέλεξε ένα φόρεμα σε απαλό ροζ χρώμα, με ενσωματωμένη κάπα και διακριτικά κοσμήματα, ενώ πόζαρε μαζί με τον Σακάλ μπροστά στους φωτογράφους.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί στο Cap d’Antibes, κατά τη διάρκεια περιπάτου στο παραθαλάσσιο θέρετρο.

Ο Ελίας Σακάλ δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων και είναι πρόεδρος της μεξικανικής εταιρείας Grupo Gicsa, η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη εμπορικών και τουριστικών ακινήτων. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τον ισπανικό Τύπο λόγω της σχέσης του με την ηθοποιό και μοντέλο Mar Flores.

govastiletto.gr -Τατιάνα Μπλάτνικ: Ποιο πρόβλημα υγείας την οδήγησε στο αναπηρικό αμαξίδιο;