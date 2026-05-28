H Τατιάνα Μπλάτνικ φαίνεται πως έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στην προσωπική της ζωή, με τα διεθνή media να κάνουν πλέον ανοιχτά λόγο για έναν νέο μεγάλο έρωτα που έχει μπει στη ζωή της. Τα τελευταία 24ωρα, ξένα μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το ισπανικό περιοδικό Hola, δημοσίευσαν φωτογραφίες με τον Μεξικανό επιχειρηματία Ελίας Σακάλ, πυροδοτώντας συζητήσεις για νέο ειδύλλιο.

Οι δυο τους φαίνεται πως ήρθαν κοντά το προηγούμενο διάστημα, κρατώντας αρχικά χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας τη μεγάλη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, η αρχή έγινε στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας, όπου βρέθηκαν μαζί με κοινή παρέα φίλων, ενώ ο επιχειρηματίας είχε εμφανιστεί διακριτικά και σε φωτογραφία που είχε ανεβάσει η ίδια η Τατιάνα στα social media.

Λίγο αργότερα, οι παπαράτσι απαθανάτισαν το ζευγάρι στο πολυτελές Cap d’ Antibes της Κυανής Ακτής, να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές μακριά από πίεση και αδιάκριτα βλέμματα.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα διεθνή μέσα δείχνουν έντονη οικειότητα ανάμεσα στους δυο τους, με τον Ελίας Σακάλ να την αγκαλιάζει τρυφερά, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες ότι είναι μαζί. Μάλιστα, το ζευγάρι έκανε στη συνέχεια και κοινή εμφάνιση στο λαμπερό γκαλά «amfAR 2026 by Chopard», τραβώντας πάνω του όλα τα φλας.

Ποιος είναι ο Ελίας Σακαλά;

Ο Ελίας Σακάλ είναι ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες του Μεξικού, με έντονη δραστηριότητα στον χώρο του real estate και του τουρισμού μέσω του Grupo Murano. Παράλληλα, κινείται εδώ και χρόνια στους διεθνείς κοσμικούς κύκλους, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τα media και για τη σχέση του με το μοντέλο και τραγουδίστρια Mar Flores.

Όπως αναφέρουν τα ξένα δημοσιεύματα, αυτό που φαίνεται να έφερε πιο κοντά τον επιχειρηματία και την Τατιάνα Μπλάτνικ δεν είναι μόνο η χημεία, αλλά και η κοινή τους αγάπη για την τέχνη και τις διεθνείς διοργανώσεις υψηλού κύρους.

Η νέα αυτή περίοδος στη ζωή της έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, μια αλλαγή που, όπως είχε παραδεχτεί και η ίδια στο παρελθόν, τη δυσκόλεψε αρκετά σε προσωπικό επίπεδο.

