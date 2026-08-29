Τατιάνα Μπλάτνικ: Γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της στη Νέα Υόρκη – Η εντυπωσιακή τούρτα που έσβησε

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Η Τατιάνα Μπλάτνικ είναι ευτυχισμένη ξανά και δεν το κρύβει.
Η πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντε Γκρες διανύει μια όμορφη περίοδο της ζωής της στο πλευρό του συντρόφου της, Ελίας Σακάλ. Τα πρώτα στιγμιότυπα του ζευγαριού μαζί, είχαν κυκλοφορήσει από βόλτα τους σε σκάφος στη Γαλλική Ριβιέρα.
Αυτή τη φορά, η Τατιάνα ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και γιόρτασε εκεί τα γενέθλιά της. Όπως έκανε γνωστό, θέλησε να βρεθεί στο ίδιο μέρος που τα γιόρτασε πριν από 23 χρόνια μαζί με δικούς της ανθρώπους και φίλους της.
Σε βίντεο που ανέβασε από τη στιγμή, φαίνεται πως οι φίλοι της της έκαναν έκπληξη μια εντυπωσιακή τούρτα.
govastiletto.gr – Τατιάνα Μπλάτνικ – Ελίας Σακάλ: Μαζί στην Κυανή Ακτή – Τι αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ