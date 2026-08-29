Τατιάνα Μπλάτνικ: Γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της στη Νέα Υόρκη – Η εντυπωσιακή τούρτα που έσβησε

Αυτή τη φορά, η Τατιάνα ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και γιόρτασε εκεί τα γενέθλιά της. Όπως έκανε γνωστό, θέλησε να βρεθεί στο ίδιο μέρος που τα γιόρτασε πριν από 23 χρόνια μαζί με δικούς της ανθρώπους και φίλους της.

Σε βίντεο που ανέβασε από τη στιγμή, φαίνεται πως οι φίλοι της της έκαναν έκπληξη μια εντυπωσιακή τούρτα.

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