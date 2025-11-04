Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ που έφτασε στην Ελλάδα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει τα καθήκοντά της ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μάλιστα, η Πρέσβης των ΗΠΑ θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12:40 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, προκειμένου να δώσει τα διαπιστευτήριά της.

Χθες το απόγευμα, η Τατιάνα Μπλάτνικ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αμερικανική Πρεσβεία, ανεβάζοντας μάλιστα και σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ευγνώμων για την εμπνευσμένη συζήτηση με την Αμερικανίδα Πρέσβη, Kimberly Guilfoyle σήμερα. Συζητώντας την κοινή μας δέσμευση για ευημερία, κοινότητα και συνεργασία μου θύμισε πόσο ισχυρός μπορεί να είναι ο διάλογος στη δημιουργία ουσιαστικής αλλαγής. Ευχαριστούμε για την “filoxenia” σας» έγραψε η Τατιάνα Μπλάτνικ.

