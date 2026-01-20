Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης εξέφρασε η Τατιάνα Μπλάτνικ με ανάρτησή της στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου. Η πρώην σύζυγος του Νικόλαου αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα με λόγια αγάπης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πολύτιμη στήριξη που της πρόσφερε η Ειρήνη κατά τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας το σπάνιο ήθος και το πλούσιο ανθρωπιστικό της έργο.

Όπως ανέφερε, η πριγκίπισσα Ειρήνη στάθηκε δίπλα της με αληθινό ενδιαφέρον, συστήνοντάς την σε οργανισμούς, τεχνίτες και κοινωνικές δομές, συνοδεύοντάς την σε συσσίτια και δράσεις σε όλη την Αθήνα. Ξεχώρισε για την ταπεινότητα, το χιούμορ, αλλά και τη βαθιά της καλοσύνη και συμπόνια προς τον συνάνθρωπο.

«Αγαπητή Πριγκίπισσα Ειρήνη,

Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε την αναχώρησή σας από αυτόν τον κόσμο, γνωρίζοντας όμως, ότι μας αφήνετε τόσο πολύ φως.

Νιώθω ευλογημένη που σας γνώρισα και βαθιά ευγνώμων για την καθοδήγηση που μου προσφέρατε όταν μετακόμισα στην Ελλάδα, συστήνοντάς με και πηγαίνοντάς με να γνωρίσω οργανισμούς, τεχνίτες, συσσίτια, σε όλη την Αθήνα, με τόση ενέργεια, με αγνό πνεύμα προσφοράς, ταπεινότητα και πάντα με χιούμορ, συμπόνια και καλοσύνη.

Αγγίξατε τις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και μέσα από το παράδειγμά σας θα συνεχίσετε να το κάνετε. Θα λείψετε σε πάρα πολλούς. Nα αναπαυθείτε εν ειρήνη.

Με αγάπη και φως, Τατιάνα», έγραψε η Τατιάνα Μπλάτνικ στην ανάρτηση της.

govastiletto.gr -Τατιάνα Μπλάτνικ: Η συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αμερικανική Πρεσβεία