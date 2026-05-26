Η Τατιάνα Μπλάτνικ, πρώην σύζυγος του Νικολάου Ντε Γκρες, πρώτου ξαδέλφου του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και ανιψιού της βασίλισσας Σοφίας, προκάλεσε έκπληξη με την απροσδόκητη οικειότητά της με τον Ελίας Σακάλ, πρώην σύντροφο της Μαρ Φλόρες.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Τατιάνα Μπλάτνικ και ο Μεξικανός επιχειρηματίας εθεάθησαν να απολαμβάνουν ένα χαλαρό περίπατο δίπλα στη θάλασσα στο Καπ ντ’ Αντίμπ, μια γοητευτική τοποθεσία στη Γαλλία και ένα από τα πιο αποκλειστικά και διακριτικά σημεία της Κυανής Ακτής, ανάμεσα στις Κάννες και τη Νίκαια.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ επέλεξε, ιδιαίτερα χαμογελαστή, για την περίσταση ένα κόκκινο σύνολο, σανδάλια και λευκό μπλουζάκι, ενώ ο Ελίας Σακάλ προτίμησε ένα λευκό ντύσιμο. Χαμόγελα, αγκαλιές και φωτογραφίες μαρτυρούσαν τη μεγάλη χημεία ανάμεσά τους.

Ακολούθησε η κοινή τους εμφάνιση στις Κάννες.

Ποιος είναι ο Ελίας Σακάλ;

Ο Ελίας Σακάλ έχει σημαντική επιρροή στο Μεξικό, τη χώρα καταγωγής του, αλλά και στη διεθνή κοινωνική σκηνή. Προέρχεται από εβραϊκή οικογένεια και είναι κληρονόμος μιας σημαντικής οικογένειας κατασκευαστών.

Είναι μεγάλος λάτρης των ταυρομαχιών και της τέχνης και, ως συλλέκτης, συχνά παρευρίσκεται στα εγκαίνια σημαντικών εκθέσεων στο Μεξικό. Μεταξύ των φίλων του συγκαταλέγεται ο ζωγράφος και γλύπτης Φερνάντο Μποτέρο, ενώ είναι πρόεδρος της DEMAN (Ομοσπονδία Συλλόγων Φίλων Μουσείων του Μεξικού).

Στην προσωπική του ζωή διατηρεί χαμηλό προφίλ. Ο πρώτος του γάμος έγινε σε ηλικία 24 ετών. Εκτός από τη σχέση του με τη Μαρ Φλόρες, η οποία τον έκανε γνωστό στην Ισπανία, διατηρούσε σχέσεις και με διάφορες Μεξικανές διασημότητες, όπως το μοντέλο Ρεμπέκα ντε Άλμπα, την παρουσιάστρια Μαρσέλα Κουέβας, τη δημοσιογράφο Αντέλα Μίχα και την τραγουδίστρια Άνα Μπάρμπαρα.

