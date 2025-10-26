Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Λίγο μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της στον ΣΚΑΪ, «Power Talk», η Τατιάνα Στεφανίδου αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τους απαιτητικούς ρυθμούς της Αθήνας. Η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια επέλεξε την ειδυλλιακή Τζιά ως τον ιδανικό προορισμό για να ανακτήσει τις δυνάμεις της και να σκεφτεί ήρεμα τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.
Η ξαφνική διακοπή της εκπομπής, αν και σύντομη τηλεοπτική επιστροφή, επισφράγισε ένα δύσκολο δίμηνο για την παρουσιάστρια, καθώς το «Power Talk» δεν κατάφερε να πείσει το τηλεοπτικό κοινό και να σημειώσει τα επιθυμητά νούμερα τηλεθέασης.
Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πρωτοβουλία για την αποχώρηση προήλθε από την ίδια την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία ζήτησε από τη διοίκηση του ΣΚΑΪ να ολοκληρωθεί η συνεργασία, κάτι που έγινε αμοιβαία δεκτό.
Πλέον, μακριά από τα τηλεοπτικά φώτα και την πίεση της καθημερινότητας, η Τατιάνα Στεφανίδου βρίσκεται στην αγαπημένη της Τζιά, ένα νησί που επισκέπτεται συχνά, συνήθως μαζί με τον σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο, για μικρές αποδράσεις ηρεμίας.
Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια ατμοσφαιρική νυχτερινή φωτογραφία από το νησί. Με φόντο το φωτισμένο Αιγαίο, η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει τη γαλήνη και την ηρεμία, γεμίζοντας τις μπαταρίες της, πριν εξετάσει με καθαρό μυαλό τις νέες προτάσεις και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στο τηλεοπτικό τοπίο.
Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram:
