Η Τατιάνα Στεφανίδου βρέθηκε σε εκδήλωση στη Νέα Σμύρνη, όπου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη νέα της επαγγελματική καθημερινότητα και τις αλλαγές στον χώρο των media.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε εκτενώς στη μετάβασή της από την τηλεόραση στη νέα ψηφιακή εποχή, τονίζοντας ότι πλέον ασχολείται ενεργά με τον μετασχηματισμό των ειδησεογραφικών sites μέσα από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο του ομίλου που διαχειρίζεται μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Όπως είπε, η τηλεόραση δεν της λείπει, καθώς έχει βρει ένα νέο επαγγελματικό πεδίο που τη γεμίζει δημιουργικά, ενώ χαρακτήρισε τις αλλαγές στον χώρο του διαδικτύου «κοσμοϊστορικές», συγκρίνοντάς τες με βιομηχανική επανάσταση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να εξετάζει την ενασχόληση με την πολιτική, διαψεύδοντάς τα κατηγορηματικά.

Όπως υπογράμμισε, δεν την ενδιαφέρει καθόλου ο συγκεκριμένος χώρος, τον οποίο χαρακτήρισε τοξικό, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για φήμες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

