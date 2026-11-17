Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση για το αντίτιμο εισόδου στους νέους μουσειακούς χώρους του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, όπου πρόκειται να φιλοξενηθούν και τα ιστορικά βασιλικά οχήματα.

Το εισιτήριο ορίζεται στα 30 ευρώ (με το μειωμένο να ανέρχεται στα 15 ευρώ), μια τιμή που φέρνει δεύτερες σκέψεις σε όσους σχεδίαζαν μια κυριακάτικη επίσκεψη μόλις οι χώροι παραδοθούν στο κοινό. Σε μια συγκυρία κατά την οποία οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δοκιμάζονται σκληρά από την ακρίβεια, το να απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 90 έως 120 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια προκειμένου να επισκεφθεί τα μουσεία ενός δημόσιου ιστορικού χώρου θεωρείται από πολλούς απαγορευτικό, παρά το γεγονός ότι η περιήγηση στον πυρήνα του κτήματος εξακολουθεί να είναι ελεύθερη.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά το νέο τιμολόγιο, το χρονοδιάγραμμα των εγκαινίων, καθώς και τα 10 συλλεκτικά αυτοκίνητα-μνημεία που θα αποτελέσουν πόλο έλξης.

Το εισιτήριο των 30 ευρώ και τι περιλαμβάνει

Το πράσινο φως για τη νέα τιμολογιακή πολιτική άναψε στη πρόσφατη συνεδρίασή του το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), το οποίο γνωμοδότησε θετικά για τη θέσπιση εισιτηρίων στα μουσεία του Τατοΐου.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται:

Το ενιαίο εισιτήριο στα 30 ευρώ (15 ευρώ μειωμένο): Αφορά την πρόσβαση στα τρία βασικά μουσεία του κτήματος, δηλαδή το Ανάκτορο, το Μουσείο Βασιλικών Αμαξών και το Μουσείο Οχημάτων.

Δωρεάν είσοδος στο κτήμα: Η γενική είσοδος στον πυρήνα του πρώην βασιλικού κτήματος εξακολουθεί να μην έχει χρέωση για όσους θέλουν απλώς να περπατήσουν στη φύση.

Ημέρες ελεύθερης εισόδου: Θα ισχύουν κανονικά οι καθιερωμένες ημέρες δωρεάν εισόδου που εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

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Εγκαίνια πριν φύγει το 2026

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια των μουσείων πριν από το τέλος του 2026.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κτήριο του Νέου Βουστασίου, το οποίο μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο διθεματικό μουσείο. Ο χώρος αυτός προορίζεται να φιλοξενήσει δύο μόνιμες εκθέσεις: μία αφιερωμένη στην Αγροκτηνοτροφική Παραγωγή του κτήματος και μία δεύτερη που θα παρουσιάζει στο κοινό τα Βασιλικά Αυτοκίνητα.

Τα 10 σπάνια βασιλικά αυτοκίνητα που χαρακτηρίστηκαν μνημεία

Για όσους τελικά αποφασίσουν να πληρώσουν το εισιτήριο των 30 ευρώ, το μεγάλο «δέλεαρ» στον τομέα των οχημάτων είναι τα 10 συλλεκτικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσε η τέως βασιλική οικογένεια και τα οποία έχουν πλέον χαρακτηριστεί επισήμως ως μνημεία από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Αφού ολοκληρώθηκε ο εξονυχιστικός καθαρισμός τους, τα ιστορικά οχήματα μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο για τις εργασίες αποκατάστασης και την επίσημη φωτογράφισή τους. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό στόλο που περιλαμβάνει:

Τέσσερις Rolls-Royce, σύμβολα απόλυτης αριστοκρατικής πολυτέλειας της εποχής.

Δύο Fiat 500 Spider by Savio, σπάνια ιταλικά συλλεκτικά μοντέλα.

Δύο κλασικά βρετανικά MG.

Δύο ηλεκτρικά Victor, που ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη τεχνολογική και ιστορική τους αξία.

govastiletto.gr -Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Σήμερα το ετήσιο μνημόσυνο στο Τατόϊ σε στενό κύκλο