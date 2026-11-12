Στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψαν για λίγες ώρες η Φαίη Σκορδά και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Ο λόγος που βρέθηκαν στην συμπρωτεύουσα ήταν το opening του νέου shop-in-shop της γνωστής εταιρείας καλλυντικών CHERI UP Cosmetics στο Απολλώνια Πολιτεία.

Το event διοργάνωσε ο pr manager, Χάρης Σιανίδης, ο οποίος και κατέφτασε στον χώρο μαζί με τις δύο κυρίες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τόσο η Φαίη Σκορδά όσο και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκλεψαν τις εντυπώσεις με τα looks τους και την ομορφιά τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 🌹 (@alexandra__panagiotarou)

Η γνωστή παρουσιάστρια για την περίσταση επέλεξε ένα μονοχρωματικό σύνολο σε μπορντό αποχρώσεις ενώ η επιχειρηματίας και influencer επέλεξε ένα πιο office look με pencil φούστα, T-shirt και κόκκινες γόβες.

Φαίη Σκορδά-Τάσος Ριζόπουλος-Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Στο ίδιο event το παρών έδωσαν η Βίκυ Χατζηβασιλείου και η Αναστασία Κελεσίδου.

Όπως θα δείτε και παρακάτω το beauty event στη Θεσσαλονίκη σημείωσε μεγάλη επιτυχία και φυσικά από αυτό δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ιδιοκτήτριες της εταιρείας, Ρούλα Δημητριάδου και Γιώτα Μπουρνιώτη.

Το μουσικό κομμάτι ανέλαβε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και Dj Τάσος Ριζόπουλος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Beautiful People PR (@beautifulpeoplepr)

Ρούλα Δημητριάδου

Γιώτα Μπουρνιώτη

Να σημειώσουμε πως η Φαίη Σκορδά βρίσκεται σε μια νέα φάση στην προσωπική της ζωή καθώς πρόσφατα μετακόμισε μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, σε μια εντυπωσιακή μονοκατοικία στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

govastiletto.gr -Φαίη Σκορδά – Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη νέα κατοικία τους στα βόρεια προάστια