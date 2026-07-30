Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή, Πέμπτη 30 Ιουλίου, για τον Bruno Cerella, καθώς γιορτάζει τα 40ά γενέθλιά του. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που πριν από λίγο καιρό επισφράγισε τη σχέση του με τον γάμο του, φαίνεται πως συνδυάζει αυτή την ιδιαίτερη περίσταση με ένα ρομαντικό ταξίδι για το μήνα του μέλιτος.

Ο Bruno Cerella θέλησε να σηματοδοτήσει τη νέα δεκαετία της ζωής του με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη.

Στη λεζάντα έγραψε: «Αυτό το παιδί δεν φανταζόταν ποτέ όλα όσα επρόκειτο να ζήσει. Πόσο όμορφη ήταν η ζωή μέχρι σήμερα! Χρόνια πολλά για τα 40, μικρέ Β!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ✨ℬ𝓇𝓊𝓃𝑜 (@brunocerella.30)

Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε μέσα από το αεροπλάνο μια φωτογραφία του αγαπημένου της να κάθεται στη θέση του, έχοντας μπροστά του ένα μικρό γλυκό με ένα αναμμένο κεράκι. Όπως αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή της, οι δυο τους βρίσκονταν καθ’ οδόν για τη Γροιλανδία, όπου θα περάσουν τον μήνα του μέλιτός τους, συνδυάζοντας το ξεκίνημα του έγγαμου βίου τους με τα 40ά γενέθλια του Bruno Cerella.

Στο μήνυμά της έγραψε: «Μια μικρή τούρτα. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Στον δρόμο για τον μήνα του μέλιτός μας. Μερικές φορές οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι μεγαλύτερες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40ά γενέθλιά σου, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις ξεκίνησε».

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