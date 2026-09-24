Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του βιώνει ο Taylor Lautner, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας.

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά «Twilight» και η σύζυγός του, Tay Lautner, υποδέχτηκαν την κόρη τους στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Το ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία της νεογέννητης κόρης τους. Στο στιγμιότυπο, το μωρό φορά ένα κορμάκι, ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα κεντημένο κάδρο που αποκαλύπτει το όνομά της: Lennon Taylor Lautner.

«Μία εβδομάδα που αγαπάμε τη γλυκιά μας Λένι. Lennon Taylor Lautner. 16.9.2026», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησής τους ο Taylor Lautner και η σύζυγός του.

Ο Taylor Lautner και η Tay Lautner είχαν ανακοινώσει τον περασμένο Μάρτιο ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ενώ τον Ιούνιο αποκάλυψαν πως πρόκειται για κοριτσάκι.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 11 Νοεμβρίου 2022 στην Καλιφόρνια και πλέον απολαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητας ως γονείς.

View this post on Instagram A post shared by Tay Lautner (@taylautner)

Govastiletto.gr – Δεν είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης Ryan Lochte είναι ο Taylor Lautner!