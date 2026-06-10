Τα βλέμματα συγκέντρωσε η Taylor Swift στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Toy Story 5» στο Los Angeles, πραγματοποιώντας μία από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της τελευταίας περιόδου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», το οποίο συμμετέχει στο soundtrack της πολυαναμενόμενης παραγωγής.

Στο κόκκινο χαλί, η Taylor Swift φωτογραφήθηκε δίπλα στους πρωταγωνιστές της ταινίας, μεταξύ των οποίων οι Tom Hanks, Tim Allen και Joan Cusack, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την επιλογή της.

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Για τη συγκεκριμένη περίσταση επέλεξε ένα στράπλες μίνι φόρεμα του οίκου Erdem, διακοσμημένο με ρομαντικά φλοράλ στοιχεία. Το σύνολο συνδυάστηκε με καφέ πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα, δημιουργώντας μια κομψή και καλοκαιρινή εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα με το ύφος της βραδιάς.

Η παρουσία της στην πρεμιέρα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική της πορεία, αποτελώντας σταθερά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της διεθνούς showbiz.

Η συμμετοχή της στο soundtrack της νέας ταινίας της Pixar αποτελεί για την Taylor Swift μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, καθώς, όπως ανέφερε η ίδια, πρόκειται για ένα όνειρο που είχε από παιδί και κατάφερε να πραγματοποιήσει.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, η διάσημη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε επίσης με τους θαυμαστές της ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα παιδικά της χρόνια.

Στο βίντεο εμφανίζεται ντυμένη με καουμπόικες επιρροές, σε μια εμφάνιση που θυμίζει έντονα την αγαπημένη ηρωίδα Jessie από το σύμπαν του «Toy Story», προκαλώντας νοσταλγία και ενθουσιασμό στους fans της.

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Η Taylor Swift έχει καταφέρει μέσα στην καριέρα της να σπάσει δεκάδες ρεκόρ σε μουσική, streaming και περιοδείες, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών.

Παρακάτω ξεχωρίζουν δέκα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματά της:

1. Η πιο επιτυχημένη περιοδεία όλων των εποχών

Το The Eras Tour έγινε η πρώτη περιοδεία στην ιστορία που ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

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2. Ολόκληρο το Top 10 του Billboard Hot 100

Έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που κατέλαβε ταυτόχρονα και τις δέκα πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100 με τραγούδια από το Midnights.

3. Τέσσερα βραβεία Grammy για Album of the Year

Είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Grammy που έχει κερδίσει τέσσερις φορές το κορυφαίο βραβείο άλμπουμ της χρονιάς.

4. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια Νο.1 τραγούδι

Το All Too Well (10 Minute Version) έγινε το μακρύτερο τραγούδι που έφτασε ποτέ στην κορυφή του Billboard Hot 100.

5. Οι περισσότερες εβδομάδες στο Νο.1 των album charts

Κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες συνολικές εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 μεταξύ γυναικών καλλιτεχνών.

6. Πρώτη γυναίκα με πάνω από 100 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify

Έσπασε το φράγμα των 100 εκατομμυρίων monthly listeners, κάτι που καμία άλλη γυναίκα δεν είχε πετύχει πριν.

7. Τα περισσότερα Νο.1 άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα στις ΗΠΑ

Έχει ξεπεράσει ιστορικά ονόματα όπως η Barbra Streisand στο Billboard 200.

8. Οι περισσότερες συμμετοχές στο Billboard Hot 100 από γυναίκα

Έχει καταγράψει εκατοντάδες τραγούδια στο chart, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα καλλιτέχνιδα.

9. Ρεκόρ ταυτόχρονων εισόδων στο Hot 100

Με την κυκλοφορία του Red (Taylor’s Version), κατάφερε να τοποθετήσει 26 τραγούδια ταυτόχρονα στο chart.

10. 10 άλμπουμ ταυτόχρονα στο Billboard 200

Έγινε η μοναδική εν ενεργεία καλλιτέχνιδα που είχε 10 διαφορετικά άλμπουμ στο Billboard 200 την ίδια περίοδο.

Η Taylor Swift συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει μια καριέρα γεμάτη ιστορικά ρεκόρ σε πωλήσεις, βραβεία, streaming και περιοδείες.

Η επιρροή της αποτυπώνεται και στα περισσότερα από 80 Guinness World Records που έχει κατακτήσει, γεγονός που οδήγησε τον οργανισμό να την τιμήσει με τον χαρακτηρισμό «ICON», αναγνωρίζοντας τη συνολική της συμβολή στη μουσική και την παγκόσμια pop κουλτούρα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήρθε, για να μείνει!

Govastiletto.gr – Ινκόγκνιτο στην Ελλάδα η Taylor Swift