Η Taylor Swift και ο Travis Kelce σκοπεύουν να παντρευτούν στις 13 Ιουνίου του 2026.

Ο αριθμός 13 είναι σημαντικός για την Taylor Swift, αφού τον θεωρεί ιδιαίτερα τυχερό, ενώ οι φήμες οργιάζουν ότι οι δυο τους σκέφτονται να πραγματοποιήσουν το γάμο τους στο Rhode Island, όπου η τραγουδίστρια διαθέτει σπίτι, και να διοργανώσουν ένα δεύτερο γάμο, ενδεχομένως στο Tennessee.

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το καλοκαίρι του 2023 και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον περασμένο Αύγουστο, προκαλώντας φρενίτιδα στους εκατομμύρια θαυμαστές του.

Travis Kelce and Taylor Swift’s wedding date revealed https://t.co/v0V2Uht1Bh pic.twitter.com/78vBuI043c — New York Post (@nypost) December 4, 2025

