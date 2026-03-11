Η Taylor Swift έγινε η δεύτερη πλουσιότερη διάσημη γυναίκα στον κόσμο, καθώς η περιουσία της έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα των δισεκατομμυριούχων για το 2026 που δημοσίευσε το Forbes στις 10 Μαρτίου.

Η τραγουδίστρια καταλαμβάνει την έβδομη θέση στη λίστα των «celebrity billionaires» του περιοδικού, η οποία φέτος περιλαμβάνει συνολικά 22 διάσημους με συνολική περιουσία που φτάνει τα 48,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η περιουσία της αυξήθηκε κατά περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο, καθώς το 2025 είχε εκτιμηθεί στα 1,6 δισεκατομμύρια.

Μεγάλο μέρος της αξίας της προέρχεται από τον μουσικό της κατάλογο, ο οποίος αποτιμάται περίπου στα 900 εκατομμύρια δολάρια, ενώ διαθέτει και ακίνητη περιουσία που υπολογίζεται κοντά στα 100 εκατομμύρια.

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόξευση της περιουσίας της έπαιξε και η ιστορική περιοδεία «The Eras Tour», η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 ύστερα από 149 συναυλίες σε πέντε ηπείρους.

Η περιοδεία απέφερε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων και προσέλκυσε πάνω από 10 εκατομμύρια θεατές, καταγράφοντας το ρεκόρ της πιο επιτυχημένης εμπορικά συναυλιακής περιοδείας όλων των εποχών.

Παράλληλα, κυκλοφόρησε το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl» τον Οκτώβριο του 2025. Ο δίσκος πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του στις ΗΠΑ, σημειώνοντας τις ταχύτερες πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία.

Σύμφωνα με το Forbes, αποτελεί το πρώτο άτομο που έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως χάρη στη σύνθεση τραγουδιών και στις ζωντανές εμφανίσεις, σε αντίθεση με άλλους celebrities που δημιούργησαν τις περιουσίες τους μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, επενδύσεις ή brand licensing.

