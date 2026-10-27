Νέες λεπτομέρειες για τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce ήρθαν στο προσκήνιο μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail.

Το υλικό παρουσιάζει σχέδια και εικόνες από τη διακόσμηση της εκδήλωσης, αποκαλύπτοντας την αισθητική που φέρεται να επέλεξε το ζευγάρι για τη μεγάλη του ημέρα.

Η ιδέα της Taylor Swift για έναν παραμυθένιο γάμο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διοργάνωση φέρεται να είχε την κωδική ονομασία «Eventica», ενώ για τη μεταφορά του εξοπλισμού χρησιμοποιήθηκαν 11 νταλίκες.

Παράλληλα, είχαν προηγηθεί δοκιμές σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Πενσυλβάνια.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που θύμιζε μαγικό δάσος. Αντί για τις συνηθισμένες ανθοσυνθέσεις, η διακόσμηση φέρεται να περιλάμβανε αληθινά δέντρα, πλούσιο πράσινο και κρεμαστά φωτάκια, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα ονειρικό σκηνικό.

Τα σχόλια της wedding planner για τη διακόσμηση

Η wedding planner Tara Guérard, με πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση γάμων, σχολίασε στη Daily Mail την αισθητική της συγκεκριμένης ιδέας, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη χρήση φυσικών στοιχείων.

Όπως ανέφερε, όταν ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα παραμυθένιο δάσος, τα δέντρα και το φύλλωμα μπορούν να προσφέρουν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Οι πληροφορίες για τον γάμο και τη διακόσμηση παρουσιάζονται στο δημοσίευμα της Daily Mail. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα από το κείμενο της πηγής.

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Govastiletto.gr – Γάμος Taylor Swift – Travis Kelce: Τι φόρεσαν οι διάσημοι καλεσμένοι τους – Σπάνιο υλικό