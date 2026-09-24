Μία ακόμη ιστορική στιγμή στην ήδη πολυβραβευμένη καριέρα της αναμένεται να ζήσει η Taylor Swift στα φετινά MTV Video Music Awards, καθώς πρόκειται να παραλάβει μια νέα τιμητική διάκριση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

Η σταρ θα τιμηθεί με το πρώτο Artist Director Honors στην ιστορία των MTV VMAs, ένα βραβείο που αναγνωρίζει την καλλιτεχνική συμβολή δημιουργών πίσω από την κάμερα και τον τρόπο με τον οποίο έχουν επηρεάσει την οπτική αφήγηση των μουσικών βίντεο.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg.

Το βραβείο που την οδηγεί στην κορυφή

Η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς θα χαρίσει στην Taylor Swift ένα νέο ρεκόρ στον θεσμό. Μέχρι σήμερα η τραγουδίστρια έχει κατακτήσει συνολικά 30 MTV VMAs, επίδοση που μοιράζεται με την Beyoncé.

Με την προσθήκη του Artist Director Honors, η συλλογή της θα φτάσει τα 31 βραβεία, επιτρέποντάς της να βρεθεί μόνη στην πρώτη θέση της λίστας με τους πιο πολυβραβευμένους καλλιτέχνες στην ιστορία των VMAs.

Η τιμητική διάκριση συνδέεται και με την ενεργή συμμετοχή της Swift στη δημιουργική διαδικασία των μουσικών βίντεό της. Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία αρκετών έργων της, έχοντας καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά των ιστοριών και των ιδεών των τραγουδιών της στην οθόνη.

Οι υποψηφιότητες της φετινής διοργάνωσης

Η Taylor Swift δεν θα βρεθεί στα φετινά VMAs μόνο για να παραλάβει την τιμητική της διάκριση. Η παρουσία της είναι έντονη και στις ανταγωνιστικές κατηγορίες, καθώς αρχικά είχε συγκεντρώσει εννέα υποψηφιότητες.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι κατηγορίες Video of the Year, Artist of the Year και Best Pop, ενώ αρκετές υποψηφιότητες αφορούν και τεχνικές κατηγορίες για το «The Fate of Ophelia».

Στη συνέχεια προστέθηκαν και οι social categories, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υποψηφιοτήτων της στις 11.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από την έκβαση των συγκεκριμένων κατηγοριών, το ρεκόρ των 31 VMAs αποτελεί ήδη ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της βραδιάς για την ίδια.

Πηγή: hello.gr

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