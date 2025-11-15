Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα συγκινητικό χειρόγραφο σημείωμα που έδωσε η Taylor Swift στον Liam Payne.

Η Taylor Swift έγραψε το σημείωμα την 1η Δεκεμβρίου 2017, πριν από τις εμφανίσεις τους στο “Jingle Bell Ball” του Λονδίνου.

Το σημείωμα γράφει: «Λίαμ, καιρό έχουμε να τα πούμε! Είμαι τόσο ενθουσιασμένη μαζί σου, τα πας καταπληκτικά. Είμαι ξετρελαμένη με το “Bedroom Floor”. Είναι υπέροχο να σε βλέπω από μακριά, πάντα σε στηρίζω. Καλή τύχη για απόψε!».

Αυτή η γλυκιά στιγμή συνέβη ενώ ο Liam Payne ξεκινούσε τη σόλο καριέρα του, μετά την πολυετή πορεία του με τους One Direction – μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του “Bedroom Floor”, τον Οκτώβριο του 2017.

Το γράμμα φέρει την υπογραφή της Taylor Swift και συνοδευόταν από φάκελο με το όνομα «Liam», σφραγισμένο με κέρινη σφραγίδα με το γράμμα «T».

Ο Liam Payne χάρισε το σημείωμα σε ένα στενό συνεργάτη του, λίγο μετά που το έλαβε. Το αντικείμενο βγαίνει σε δημοπρασία στις 2 Δεκεμβρίου και αναμένεται να πιάσει από 6.570 έως 13.140 δολάρια.

Η δημοπρασία έρχεται σχεδόν ένα μήνα μετά την πρώτη επέτειο του τραγικού θανάτου του Liam Payne. Ο τραγουδιστής πέθανε σε ηλικία 31 ετών, στις 16 Οκτωβρίου του 2024, ύστερα από πτώση από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ξενοδοχείου, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

💔 Taylor Swift made it clear to Liam Payne she was in his corner. A touching handwritten note she gave the late singer is now expected to fetch thousands at auction. Details: https://t.co/EfLd47VbQ1 pic.twitter.com/vIKocdVYk4 — TMZ (@TMZ) November 14, 2025

