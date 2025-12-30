Σε μια συγκινητική κίνηση ανήμερα των Χριστουγέννων, η Taylor Swift προσέφερε 600 δολάρια σε εργαζόμενη που δούλευε κατά τη διάρκεια αγώνα των Kansas City Chiefs, ποσό που αντιστοιχούσε στον μισθό της για δύο εβδομάδες.

Η Ρόμπιν, η οποία εργαζόταν στο Άροουχεντ Στέιντιουμ εκείνη την ημέρα, περιέγραψε πως «ξέσπασε σε κλάματα» όταν η Taylor Swift της προσέφερε το φιλοδώρημα.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο γήπεδο για να υποστηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι, καθώς και την ομάδα Kansas City Chiefs.

Μετά το τέλος του αγώνα, μοίρασε γενναιόδωρα φιλοδωρήματα στους εργαζόμενους.

Η Ρόμπιν μοιράστηκε την εμπειρία της σε ανάρτηση στο Facebook, στην ομάδα «Taylor Swift’s Vault», περιγράφοντας τη στιγμή που είδε τη μητέρα του αθλητή, Ντόνα Κέλσι, και στη συνέχεια το διάσημο ζευγάρι.

Η Taylor Swift, σε έντονα γιορτινή διάθεση, πλησίασε τη Ρόμπιν και της είπε: «Σε ευχαριστώ πολύ που δουλεύεις τα Χριστούγεννα, σε παρακαλώ πάρε αυτό».

Η εργαζόμενη παραδέχθηκε ότι η έκπληξη ήταν τόσο έντονη που «το μυαλό της σταμάτησε», αλλά κατάφερε τελικά να ανταποδώσει τις ευχές. Όταν το ζευγάρι απομακρύνθηκε, η Ρόμπιν παρατήρησε ότι κρατούσε 600 δολάρια.

