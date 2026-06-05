Το νέο τραγούδι της Taylor Swift, το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την πολυαναμενόμενη ταινία Toy Story 5, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στις ψηφιακές πλατφόρμες το βράδυ της Πέμπτης.

Μέσα από τους στίχους του “I Knew It, I Knew You” ξεδιπλώνεται μια συγκινητική ιστορία επανένωσης, με επίκεντρο την αγαπημένη καουμπόισσα Jessie και τον ιδιοκτήτη της, δίνοντας μια πιο συναισθηματική διάσταση στην ταινία.

Η κυκλοφορία σηματοδοτεί και μια επιστροφή της Taylor Swift στην country μουσική, το είδος που την καθιέρωσε διεθνώς, με πολλούς fans να μιλούν ήδη για μια «νοσταλγική στροφή» στην καριέρα της.

Με αφορμή το νέο τραγούδι, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα σπάνιο βίντεο από την παιδική της ηλικία, όπου εμφανίζεται με κόκκινο καουμπόικο καπέλο και λευκή μπλούζα με σχέδιο μπότες, δείχνοντας πως το country στυλ υπήρχε σε εκείνη από πολύ νωρίς.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Το να γράψω αυτό το τραγούδι έμοιαζε ταυτόχρονα με μια στροφή στη μουσική αλλά και με μια επιστροφή στο σπίτι…», εκφράζοντας τη σύνδεσή της τόσο με τη Jessie όσο και με το σύμπαν του Toy Story.

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