Τα διακοσμητικά στοιχεία και τα ειδικά κατασκευασμένα σκηνικά του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce φέρεται να καταστράφηκαν αμέσως μετά την τελετή, ώστε να μην κλαπούν και μεταπωληθούν.

11 φορτηγά για τη μεταφορά των σκηνικών

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, για τη μεταφορά των κατασκευών χρησιμοποιήθηκαν 11 μεγάλα φορτηγά. Τα αντικείμενα φέρεται να μεταφέρθηκαν από τη Νέα Υόρκη στην Πενσιλβάνια, όπου είχαν κατασκευαστεί, προκειμένου να καούν.

Στα σκηνικά περιλαμβάνονταν διακοσμητικά με τα δύο αλληλένδετα γράμματα «Τ», αλλά και κατασκευές που παρέπεμπαν σε κήπο.

«Δεν ήθελαν να τα κλέψει κανείς και μετά να τα βγάλoυν σε δημοπρασία ή να τα πουλήσουν, οπότε τα έκαψαν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Extraordinary untold story of how every last piece of Taylor Swift’s wedding decor was BURNED TO THE GROUND 😱 🔗 https://t.co/9C57ev1qDQ https://t.co/cq956XSuG9 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 27, 2026

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Ο γάμος των 30 εκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden, με περισσότερους από 1.000 καλεσμένους. Ανάμεσά τους φέρεται να ήταν η Selena Gomez, ο Brad Pitt, η Dakota Johnson και ο Ed Sheeran.

Το κόστος της διοργάνωσης εκτιμήθηκε από ειδικό σε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ορισμένες εντυπωσιακές ιδέες δεν υλοποιήθηκαν τελικά, όπως ένα διώροφο καρουζέλ αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντικαταστάθηκε από χώρο με παιχνίδια, καθώς και μια τεχνητή λίμνη που εγκαταλείφθηκε για λόγους ασφάλειας και τεχνικής πολυπλοκότητας.

Η ιδέα για έναν παραμυθένιο γάμο

Η διοργάνωση του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce φέρεται να είχε την κωδική ονομασία «Eventica», ενώ είχαν προηγηθεί δοκιμές σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Πενσιλβάνια.

Βασική ιδέα της διακόσμησης ήταν η δημιουργία ενός μαγικού δάσους, με αληθινά δέντρα, πλούσιο πράσινο και κρεμαστά φωτάκια, αντί για τις κλασικές ανθοσυνθέσεις.

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Δωρεές 26 εκατ. δολαρίων πριν από τον γάμο

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο τους, η Taylor Swift και ο Travis Kelce φέρεται να ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ.

Οι οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ενώ αρκετοί βρίσκονται σε πόλεις με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Nashville, το Los Angeles, το Kansas City και η Νέα Υόρκη.

Govastiletto.gr – Γάμος Taylor Swift – Travis Kelce: Τι φόρεσαν οι διάσημοι καλεσμένοι τους – Σπάνιο υλικό