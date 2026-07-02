Η παγκόσμια showbiz παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce, ο οποίος, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Παρότι το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τις λεπτομέρειες της τελετής, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή διοργάνωση στο Madison Square Garden.

Οι προετοιμασίες φέρεται να βρίσκονται στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια γαμήλια γιορτή διάρκειας σχεδόν δέκα ωρών, γεμάτη μουσική, θεματικά σκηνικά και εντυπωσιακές εκπλήξεις για τους καλεσμένους.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, ο εμβληματικός χώρος θα μεταμορφωθεί πλήρως, φιλοξενώντας μια εμπειρία που θυμίζει μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή επιπέδου Grammy Awards.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι περισσότεροι από 1.000 προσκεκλημένοι θα δώσουν το «παρών», περνώντας από αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας πριν εισέλθουν στον χώρο.

Η βραδιά αναμένεται να ξεκινήσει με cocktail reception, να ακολουθήσει η τελετή και στη συνέχεια η δεξίωση, η οποία θα εξελιχθεί σε διαφορετικές θεματικές ενότητες με ζωντανές εμφανίσεις και ειδικά σχεδιασμένα δρώμενα.

Το πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί προβλέπει άνοιγμα των θυρών στις 15:30, cocktail στις 16:00, την τελετή στις 17:30 και τη δεξίωση από τις 18:30 έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την Taylor Swift ή τον Travis Kelce και βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή Τύπο.

🏰 Exclusive: Taylor Swift is building a huge castle, garden inside MSG for wedding celebration. Details: https://t.co/OKpEdsvGA0 pic.twitter.com/GDW1HaKSgZ — TMZ (@TMZ) June 30, 2026

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