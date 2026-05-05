Το Met Gala 2026 είχε φέτος έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από κάθε προηγούμενη χρονιά, σε σημείο που πολλοί το αποκάλεσαν ανεπίσημα “Tech Gala”.

Η αιτία δεν ήταν άλλη από την έντονη παρουσία των μεγάλων ονομάτων της τεχνολογίας, που έδωσαν στο λαμπερό event μια νέα, πιο επιχειρηματική διάσταση.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν η Lauren Sánchez Bezos, η οποία μαζί με τον Jeff Bezos είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση και υπήρξε από τους βασικούς χρηματοδότες του Costume Institute.

Το ζευγάρι φέρεται να συνέβαλε με δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που τους έδωσε και τον τίτλο των επίτιμων προέδρων.

Παρ’ όλα αυτά, ο Jeff Bezos επέλεξε να μην εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί, αφήνοντας τη Lauren να τραβήξει τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό Schiaparelli look.

Αντίστοιχα, για πρώτη φορά εμφανίστηκε και ο Mark Zuckerberg, ακολουθώντας όμως την ίδια διακριτική στάση, μακριά από τα σκαλιά του event, παρά τη συμμετοχή της Meta ως βασικού υποστηρικτή.

Η παρουσία της τεχνολογικής elite, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Στο κόκκινο χαλί και στους χώρους του μουσείου βρέθηκαν επίσης ο Evan Spiegel της Snap, ο Adam Mosseri του Instagram, ο Sergey Brin της Google, καθώς και στελέχη από εταιρείες όπως Amazon, OpenAI και Shopify, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία έχει πλέον σταθερή θέση στο πιο διάσημο fashion event του κόσμου.

Παρότι φέτος η συμμετοχή του κλάδου ήταν πιο έντονη από ποτέ, η σχέση της τεχνολογίας με το Met Gala δεν είναι καινούργια.

Εταιρείες όπως η Amazon, η Apple, το Instagram και το TikTok έχουν κατά καιρούς στηρίξει τη διοργάνωση, δείχνοντας ότι η συνάντηση μόδας και τεχνολογίας δεν είναι τάση της στιγμής, αλλά μια σχέση που εξελίσσεται εδώ και χρόνια.

