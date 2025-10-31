Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Τελευταία Έξοδος-Ρίτα Χέιγουορθ» στο θέατρο Άνεσις.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι: Κατερίνα Διδασκάλου, Κατερίνα Λέχου, Δήμητρα Παπαδήμα, Μαρία Ασλάνογλου, Γωγώ Μπρέμπου και πολλοί ακόμη από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Ένα έργο για τη δύναμη της πίστης, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Για τον άνθρωπο που, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα, επιμένει να βλέπει φως στο σκοτάδι.

Τη σκηνική εκδοχή υπογράφουν οι Αδελφοί Σταυρόπουλοι, απόφοιτοι του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στη πρεμιέρα της παράστασης και οι αγαπημένοι μας celebrities πόζαραν χαμογελαστοί: