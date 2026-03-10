Πρεμιέρα έκανε η νέα ταινία «Τελευταία Κλήση», τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, παρουσία όλων των συντελεστών.

Η βασισμένη σε αληθινά γεγονότα ιστορία που συγκλόνισε το πανελλήνιο – σχεδόν 3 δεκαετίες πριν – μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με τη σκηνοθετική υπογραφή του Σέριφ Φράνσις και πρωταγωνιστές καταξιωμένα ονόματα του χώρου της υποκριτικής, ανάμεσά τους τον Δημήτρη Λάλο, τον Ορφέα Αυγουστίδη, τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Νίκο Ψαρρά, τον Ερρίκο Λίτση, τη Ρένια Λουιζίδου, τον Γιώργο Μπένο, την Καλλιόπη Χάσκα, τον Γιάννη Καράμπαμπα, τον Βασίλη Ρίσβα, τον Πολύδωρο Βογιατζή, τον Θοδωρή Σκυφτούλη και τη Ράσμη Τσόπελα.

Η υπόθεση της ταινίας

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο.

Όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 30+, διαβάζοντας την παραπάνω πλοκή εύλογα θα αντιληφθούν πως παραπέμπει έμμεσα στην υπόθεση Σορίν Ματέι. Ένα πρόσωπο που καθήλωσε το πανελλήνιο στις αρχές του αιώνα και συνδέθηκε με μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές τόσο των ΜΜΕ όσο και του τρόπου που διαχειρίστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις μια τεταμένη κατάσταση ομηρίας.

Δείτε όλους τους επώνυμους που έδωσαν το παρών:

Κώστας Φραγκολιάς

Ζενεβιέβ Μαζαρί

Μαρία Ναυπλιώτου

Χαρά Τσιώλη-Sherif Francis

Δήμητρα Σιγάλα

Τόνια Σωτηροπούλου

Πολύδωρος Βογιατζής-Άλκηστις Πουλοπούλου

Καλλιόπη Χάσκα

Δημήτρης Λάλος-Sherif Francis-Μιθριδάτης

Πάνος Μουζουράκης

Αντιγόνη Μακρή

Κάτια Δέδε

Ορφέας Αυγουστίδης-Ευγενία Σαμαρά

Μαριλίτα Λαμπροπούλου-Δημήτρης Λάλος

Φωτογραφίες: NDP photo agency

