Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στον μεγάλο τελικό του «The Voice», προκαλώντας στιγμιακή αναστάτωση στον αέρα του μουσικού σόου του ΣΚΑΪ.

Το απρόοπτο συνέβη κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του Χριστόδουλου Μυλωνά, ο οποίος τραγουδούσε το κομμάτι «Να ξαναρθείς».

Ξαφνικά, η τηλεοπτική εικόνα διακόπηκε για λίγα δευτερόλεπτα, όταν ένας εικονολήπτης έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πλατό, αναγκάζοντας τη σκηνοθεσία να αλλάξει πλάνο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισης, ο Γιώργος Μαζωνάκης κινήθηκε διακριτικά προς το σημείο του περιστατικού και βοήθησε τον εικονολήπτη, μαζεύοντας ένα αντικείμενο που είχε πέσει στο πάτωμα και επιστρέφοντάς του το πορτοφόλι του.

Η στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ στον αέρα: «Τι είναι αυτό;», με τη φωνή του εικονολήπτη να ακούγεται να απαντά «Το πορτοφόλι μου».

Η Έλενα Παπαρίζου πρόσθεσε χαμογελώντας: «Τόσο μεγάλο πορτοφόλι έχεις;», χαλαρώνοντας το κλίμα.

Παρά το απρόοπτο, η ροή του τελικού συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς περαιτέρω διακοπές, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν επανήλθε στο περιστατικό, δείχνοντας ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

