Το τέλος της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ είναι οριστικό. Μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας, με την Σία Κοσιώνη να έχει το κανάλι του Φαλήρου σαν δεύτερο σπίτι της, ήρθε η ώρα να περάσει την πόρτα της εξόδου και να μην επιστρέψει ξανά.

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Μελλά, η διοίκηση του σταθμού, και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης, δεν θέλησε να κάνει καμία συνάντηση μαζί της, γεγονός που προκαλεί πολλές εντυπώσεις.

Όπως φαίνεται, είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος με την παρουσιάστρια και πλέον με τη λήξη του συμβολαίου της, είναι ανοιχτή σε νέες τηλεοπτικές προτάσεις. Το συμβόλαιό της ολοκληρώνεται γύρω στα τέλη του Μαϊου και άλλη παρουσιάστρια θα πάρει τη θέση της.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, η παρουσιάστρια που θα πάρει τη θέση της Σίας Κοσιώνη είναι η Λένα Φλυτζάνη, η οποία παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική καριέρα της μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ως συμπαρουσιάστρια εκπομπής με τον Νίκο Υποφάντη.

Από το 2020 έως το 2023 συμπαρουσίαζε την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Από την τηλεοπτική σεζόν 2023-24 παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού τις καθημερινές, αντικαθιστώντας την Εύα Αντωνοπούλου.

govastiletto.gr – Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση στα social media από το ταξίδι της στο Κάιρο