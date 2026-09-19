Ένας μεγάλος κύκλος επτά ετών φτάνει στο τέλος του για τη Lily Collins, καθώς ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Emily in Paris». Η αγαπημένη ηθοποιός αποχαιρέτησε την Emily Cooper, τον χαρακτήρα που καθόρισε την καριέρα της και την έκανε παγκόσμια γνωστή. Μετά από έξι σεζόν γεμάτες εντυπωσιακές εμφανίσεις, ερωτικά διλήμματα και ταξίδια στις πιο γραφικές ευρωπαϊκές πόλεις, η σειρά ρίχνει αυλαία, με την τελευταία σεζόν να αναμένεται στις οθόνες μας στις 24 Δεκεμβρίου 2026.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση, η Lily Collins εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον δημιουργό Darren Star και σε όλους τους συντελεστές, χαρακτηρίζοντας το αντίο στον ρόλο της ως μια στιγμή «σουρεαλιστική και γλυκόπικρη».

Η συγκινητική ανάρτηση της Lily Collins

«Η τελευταία μου ημέρα στο πλατό ως Emily…Δεν έχω λόγια. Είναι αδύνατο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω τι σήμαινε αυτό το ταξίδι για μένα. Για τόσα πολλά χρόνια, η Emily ήταν κομμάτι της ζωής μου και, μέσα από κάθε σεζόν, συνέχιζε να με εκπλήσσει, να με εμπνέει και να με προκαλεί.

Σε ευχαριστώ, Darren Star, που ονειρεύτηκες αυτό το αθεράπευτα αισιόδοξο κορίτσι από την Αμερική στο Παρίσι, το οποίο βρίσκεται συνεχώς έξω από τη ζώνη άνεσής του και μαθαίνει να εμπιστεύεται τον εαυτό του, ενώ παράλληλα στηρίζεται στους ανθρώπους γύρω του καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο του στη νέα του ζωή. Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκες για να της δώσω ζωή.

Ευχαριστώ το απαράμιλλο συνεργείο μας, τους σεναριογράφους μας, τους σκηνοθέτες μας και, φυσικά, το απίστευτο καστ μας, που πλέον είναι οικογένεια και χωρίς το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ όλο αυτό. Εσείς κάνατε την Emily αυτό που είναι. Κάνατε αυτόν τον κόσμο να μοιάζει με σπίτι.

Και merci σε όλους εσάς που μας στηρίζατε αυτά τα επτά χρόνια και τις έξι σεζόν, δίνοντάς μας έμπνευση να ονειρευόμαστε ακόμη μεγαλύτερα πράγματα σε όλη αυτή την επική περιπέτειά μας.

Θα κουβαλώ αυτό το κεφάλαιο μαζί μου για πάντα. Το να λέω αντίο μοιάζει εντελώς σουρεαλιστικό και γλυκόπικρο, αλλά πάνω απ’ όλα αισθάνομαι απίστευτα περήφανη και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να είμαι εκείνη. Και να αποτελώ μέρος σε κάτι τόσο χαρούμενο. Αυτό με άλλαξε για πάντα.

Au revoir, Emily Cooper…», έγραψε η Lily Collins.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lily Collins (@lilyjcollins)

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