Ένα συγκινητικό αντίο στο πλατό του «Maestro» είπαν οι πρωταγωνιστές, καθώς ολοκληρώθηκαν επίσημα τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου τέταρτου κύκλου.

Η ομάδα της σειράς γιόρτασε το κλείσιμο αυτού του μεγάλου κεφαλαίου, με τον Αντίνοο Αλμπάνη να συγκινεί με την ανάρτησή του. Ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και δήλωσε γεμάτος ευγνωμοσύνη για το πενταετές «ταξίδι» τους, λίγο πριν τη μεγάλη επιστροφή της σειράς στις οθόνες μας τη νέα σεζόν.

«Πέντε χρόνια, τέσσερις σεζόν, αμέτρητες στιγμές. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε χωρίς να ξέρουμε πού θα καταλήξει και έφτασε πολύ πιο μακριά απ’ όσο θα τολμούσαμε να ονειρευτούμε. Ευγνώμων για τους ανθρώπους, τις συναντήσεις, την αγάπη και τη διαδρομή. Αντίο, @maestroinblue.tvseries. Και ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αντίνοος Αλμπάνης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antinoos Almpanis (@antinoosalmpanis)

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