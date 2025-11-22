Το Πρωτοδικείο Αθηνών έδωσε οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη για τα δύο παιδιά της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνου Μάτσα. Με την πρόσφατη απόφαση υπ’ αρ. 2226/2025, επικυρώθηκε η οριστική λύση του γάμου τους, ενώ ρυθμίστηκε και το καθεστώς επιμέλειας των παιδιών.

Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από τους γονείς τους, με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους. Με αυτό τον τρόπο και οι δύο γονείς θα μπορούν να συμβάλουν θετικά και υπεύθυνα στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Επιπλέον, το δικαστήριο απέρριψε οριστικά την «κατασκευασμένη εικόνα, που επί ένα έτος επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί μέσω του Τύπου ως υποτιθέμενη αιτία του διαζυγίου» και προέταξε επί της ουσίας την ασυμφωνία των χαρακτήρων των πρώην συζύγων.