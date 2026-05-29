Τέλος στην ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του έβαλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μετά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω λιποθυμικού επεισοδίου το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ προχώρησε σε μια καθησυχαστική ανάρτηση στα social media.

Μέσα από αυτή ξεκαθάρισε πως η παρουσία του στο «Ασκληπιείο» Βούλας δεν οφείλεται σε κάποια ξαφνική αδιαθεσία, αλλά γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους, στο πλαίσιο του ετήσιου, προγραμματισμένου check-up του.

«Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Παπαμιχαήλ» έγραψε αρχικά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο Instagram.

Στη συνέχεια σε νέο του μήνυμα στο Facebook ανέφερε: «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

