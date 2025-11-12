Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Άντζελα Δημητρίου το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, καθώς έδωσε το παρών στην επίδειξη μόδας του Πάρη Βαλταδόρου, στο πλαίσιο του Athens Fashion Week. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για διάφορα θέματα, όπως οι τολμηρές εμφανίσεις της, αλλά κυρίως αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία της με τον Λευτέρη Πανταζή.

«Το look μου εμπνεύστηκε ο Πάρης Βαλταδόρος. Πάντα επιλέγω να έχω εκκεντρικό look. Σήμερα μου πήρε πολλή ώρα για να ετοιμαστώ», είπε αρχικά η Άντζελα Δημητρίου.

«Με τον Λευτέρη πάμε καταπληκτικά, περνάμε τέλεια. Δεν υπάρχει έρωτας ανάμεσα σε εμένα και τον Λευτέρη Πανταζή, υπάρχει μόνο συνεργασία. Τα έχετε μπερδέψει», απάντησε η Άντζελα Δημητρίου σε σχετική ερώτηση, βάζοντας τέλος στις φήμες περί ειδυλλίου..

Να θυμίσουμε ότι η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια, μέσα από την πρώτη τους συνεργασία, η οποία τους οδήγησε σε μια πολύχρονη σχέση.

Αν και ο χωρισμός τους ήρθε ύστερα από χρόνια έντασης και επαγγελματικών υποχρεώσεων, οι σχέσεις τους παρέμειναν καλές. Μάλιστα, αρκετά χρόνια αργότερα, οι δυο καλλιτέχνες εμφανίζονται ξανά μαζί, με μεγάλη επιτυχία.

