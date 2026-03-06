Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Τέο Νιάρχος και η Camille Rowe, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί. Αν και το ζευγάρι είχε γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη τον περασμένο Οκτώβριο, επιλέγουν τώρα να βιώσουν τις πρώτες στιγμές με το μωρό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στο Huffpost.gr, η Camille Rowe έχει ήδη γεννήσει αγοράκι. Μπορεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα χαρούμενα νέα, ωστόσο, η τελευταία εμφάνιση της Camille στην επίδειξη μόδας της Dior την «πρόδωσε», καθώς εμφανίστηκε χωρίς την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου έξι χρόνια, από το 2018, μετά τον χωρισμό της της Camille Rowe με τον γνωστό τραγουδιστή Χάρι Στάιλς, με τους δύο τους να είναι αχώριστοι έκτοτε.

Η ίδια πέρα από μοντέλο είναι και ηθοποιός και έχει γεννηθεί στο Παρίσι. Είναι ευρέως γνωστή ως ένα από τα μοντέλα της Victoria’s Secret, ωστόσο στην πορεία της καριέρας της έχει καταφέρει να συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας όπως ο Dior και ο Louis Vuitton.

Από την άλλη πλευρά, ο Τεό Νιάρχος, ο οποίος είναι γιος του Φίλιππου Νιάρχου και της Βικτόρια Γκίνες, έχει γεννηθεί στη Νότια Γαλλία στις 3 Απριλίου 1991 και αγαπά την τέχνη, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, καθώς από μικρή ηλικία έβλεπε όλη του την οικογένειά να ασχολείται με τους χώρους αυτούς και να ασχολείται ενεργά με τον καθένα από αυτούς.

