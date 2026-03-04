Μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, ο Τεό Νιάρχος και η Camille Rowe ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Το διάσημο μοντέλο είχε ήδη δώσει το «σήμα» για την έναρξη των προετοιμασιών πριν γίνει μητέρα, όμως η γέννηση του γιου τους στα τέλη του έτους έθεσε νέες προτεραιότητες. Τώρα, λίγους μήνες μετά, το ζευγάρι επιστρέφει στην οργάνωση της μεγάλης ημέρας, απολαμβάνοντας παράλληλα τον νέο του ρόλο ως γονείς.

«Ο ερχομός του παιδιού πάει πίσω τα πλάνα µας για γάμο – βεβαίως και το δρομολογούσαμε, αλλά τώρα θα πρέπει να περιμένει», τονίζει η Camille στο περιβάλλον της. Ωστόσο, αρκετά δύσκολα θα γνωστοποιηθεί και ο γάμος τους, όποτε και πραγματοποιηθεί.

Ο μικρός τους ήρθε στον κόσμο στα τέλη Δεκεμβρίου. Λίγο πριν κρατήσουν στην αγκαλιά τους το παιδί τους, το ζευγάρι ολοκλήρωσε και το νέο του σπίτι, διαμορφώνοντας έναν ζεστό χώρο που αντανακλά τη νέα οικογενειακή του ταυτότητα.

Η είδηση πρωτοκυκλοφόρησε στα social από φίλες της. Μη θέλοντας να κρατήσουν κρυφή τη χαρά τους, δηµοσίευσαν λήψεις τους µαζί της. Ετσι πρωτοείδαµε την Camille Rowe µε φουσκωµένη κοιλίτσα.

Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον τοκετό έγινε στις 23 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, στο fashion show του οίκου Burberry για τη σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2026. Το εντυπωσιακό μοντέλο απέδειξε ότι έχει επιστρέψει δυναμικά στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, κερδίζοντας τα βλέμματα με την κομψότητα και τη φυσική του λάμψη.

Η Camille Rowe είναι Γαλλίδα μοντέλο και ηθοποιός, γεννημένη στο Παρίσι. Έγινε διεθνώς γνωστή ως ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα της Victoria’s Secret, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας όπως ο Dior, η Chloé και ο Louis Vuitton.

Ο Τεό Νιάρχος είναι γιος του Φίλιππου Νιάρχου και της Βικτόρια Γκίνες, μέλος της γνωστής οικογένειας Γκίνες. Γεννημένος στη Νότια Γαλλία στις 3 Απριλίου 1991, μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε την τέχνη, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα.

Παρά τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, συνεχίζει να καλλιεργεί την αγάπη της για τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και τα ταξίδια. Διαβάζει ασταμάτητα, επισκέπτεται μουσεία και απολαμβάνει δείπνα με φίλους.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, έχει εξομολογηθεί ότι δεν αγαπά ιδιαίτερα τον όρο «αρραβωνιαστικός» για τον Τεό Νιάρχο, τον οποίο θαυμάζει για τις γνώσεις και το πάθος του για την τέχνη.

