Ο Τεό Θεοδωρίδης υπήρξε στο παρελθόν μοντέλο παγκόσμιου βεληνεκούς, ζώντας στιγμές δόξας σε διεθνείς και εγχώριες πασαρέλες και κάνοντας φωτογραφήσεις για διάσημους οίκους και εξώφυλλα σε μεγάλα περιοδικά.

Πλέον έχει αφήσει πίσω του τον χώρο του μόντελινγκ και έχει αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό, δημιουργώντας την δική του εταιρεία, την MYC (Membership Yachting Club) που ειδικεύεται στις ενοικιάσεις θαλαμηγών, ταχύπλοων σκαφών και ελικοπτέρων, με γραφεία σε Αθήνα, Μύκονο και Ντουμπάι.

Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που τον συναρπάζει και ρίχνει όλες του τις δυνάμεις σε αυτό το αντικείμενο. Εκεί έδωσε ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσει τόσο τα πεντηκοστά του γενέθλια όσο και τα δέκα χρόνια επιτυχίας της επιχείρησής του. Η βραδιά ήταν θεαματική με live σαξόφωνο, επαγγελματίες χορεύτριες και fire show.

Ο Τεό Θεοδωρίδης έδειχνε πιο ευτυχισμένος και χαρούμενος από ποτέ έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες που του ευχήθηκαν τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

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