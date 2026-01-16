Χθες, Πέμπτη 15/1, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο προς τιμήν του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος έφυγε πριν από 3 χρόνια από τη ζωή. Σήμερα, Παρασκευή 16/1, σε ανάρτηση που δημοσίευσε η οικογένεια Ντε Γκρες στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκαν τις σπαρακτικές εικόνες από την τελετή, αλλά και εξέδωσαν μια συγκινητική ανακοίνωση.

«Την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026, τελέστηκε το μνημόσυνο στη μνήμη του Βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ στο Τατόι, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την κοίμησή του. Της τελετής προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας, συμπαραστατούμενος από τους Πανοσιολογιώτατους Αρχιμανδρίτες Νικόδημο Αθανασίου, Αλέξιο Μπουρλή, Ισίδωρο Κολοβό και τον Διάκονο Καλλίνικο Ζωγράφο.

Παρούσα ήταν η Βασίλισσα Άννα-Μαρία, συνοδευόμενη από τα παιδιά της, τον Διάδοχο Παύλο, τον Πρίγκιπα Νικόλαο, την Πριγκίπισσα Θεοδώρα και τον Πρίγκιπα Φίλιππο της Ελλάδος και της Δανίας. Στην τελετή παρέστησαν επίσης συμμαθητές και στενοί συνεργάτες του αείμνηστου Βασιλιά, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο ιστορικό βασιλικό κοιμητήριο για να αποτίνουν φόρο τιμής στη μνήμη του τελευταίου Βασιλιά των Ελλήνων».

Δείτε φωτογραφίες:

