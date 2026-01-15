Σήμερα θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από το θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο γιος του, Παύλος Ντε Γκρες, παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες λίγο πριν αναχωρήσει για τον ναό της Αναστάσεως.

«Ήταν ο πατέρας μας και πολύ αγαπημένος. Ένας πολύ καλός άνθρωπος κι έτσι νομίζω ότι πρέπει να τον βλέπουν όλοι», ανέφερε αρχικά για τον αείμνηστο πατέρα του.

Για την κατάσταση της υγείας της θείας του, Ειρήνης, αδερφής της Βασίλισσας Σοφίας, απάντησε: «Η θεία μου η Ειρήνη έχει μεγαλώσει σε ηλικία κι ελπίζουμε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτές είναι οι δυσκολίες της ηλικίας».

Το μνημόσυνο έρχεται τρία χρόνια μετά τον θάνατο του τέως βασιλιά, και αν και αρχικά υπήρχε ενημέρωση ότι η οικογένεια Ντε Γκρες θα τιμούσε την επέτειο με εκδήλωση ανήμερα του ορόσημου, τελικά αποφασίστηκε η τελετή να πραγματοποιηθεί καθημερινή (όπως συνηθίζει η οικογένεια) προκειμένου το πλαίσιο να είναι πιο οικογενειακό.

Δείτε φωτογραφίες:

Ένα πολύ χαμηλό προφίλ από φωτογράφους και τηλεοπτικές κάμερες κρατάει η Άννα Μαρία Γλύξμπουργκ μετά το θάνατο και την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Μπορεί οι γιοι της να έχουν μιλήσει σε εκπομπές και να έχουν ανοίξει την καρδιά τους, ωστόσο, δεν έχει συμβεί το ίδιο και για εκείνη.

Η Άννα Μαρία ωστόσο, απολαμβάνει μακριά από όλους και από όλα οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 82 ετών. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλα προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο θάνατός του προήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια, σχετιζόμενη με τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

