Ευθείες αιχμές κατά των τηλεοπτικών σταθμών άφησε η Νάνσυ Νικολαΐδου με αφορμή την κάλυψη της κηδείας της Μάρως Κοντού. Σε μια εκτενή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιογράφος δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τον ανεπαρκή —όπως τον χαρακτήρισε— τρόπο που τα MME αποχαιρέτησαν μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού πολιτισμού.

Η ίδια ανέφερε πως παρακολούθησε τη ροή των δελτίων ειδήσεων και εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν υπήρξε ζωντανή σύνδεση από τη Μητρόπολη Αθηνών, με εξαίρεση τον ΣΚΑΪ.

Όσα έγραψε για την κηδεία της Μάρως Κοντού

«Μα ούτε καν η δημόσια τηλεόραση δεν έκανε μια σύνδεση με την Μητρόπολη Αθηνών για την τελευταία υπόκλιση στη Μάρω Κοντού; Μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, σε σημείο που έβαλα στις 12.00 να δω μέχρι και το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων και ενώ η εξόδιος ακολουθία ήταν σε εξέλιξη, το θέμα εννοείται πως δεν καλύφθηκε με την έννοια της επικαιρότητας και τιζαρίστηκε… πέμπτο κατά σειρά», έγραψε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Και συμπλήρωσε: «Πρώτο θέμα η Marfin, δεύτερο θέμα ο καύσωνας που βρίσκεται προ των πυλών, τρίτο θέμα η επίθεση του σκύλου στα Βριλήσσια, τέταρτο θέμα η διάλυση ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και μετά έχασα το μέτρημα… Θλίψη και απογοήτευση. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα κανάλια που ενώ έπαιζαν επαναλήψεις non stop, δεν διέθεσαν ούτε δύο λεπτά από το πρόγραμμά τους για να καλύψουν το ύστατο χαίρε. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο ΣΚΑΪ που έκανε εκτενή αναφορά και κάλυψε τον αποχαιρετισμό στη Μάρω μέσα από το LIVE-YOU. Δεν ξέρω, μόνο σε εμένα φάνηκε όλο αυτό τεράστια ασέβεια;»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nansy Nikolaidou 🦋 (@nansynikolaidou)

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