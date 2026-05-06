Την Τετάρτη 6 Μαΐου ο Τέρενς Κουίκ επέστρεψε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 έπειτα από μια εβδομάδα απουσίας. Βγαίνοντας μάλιστα ζωντανά στο παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα, αποκάλυψε το πρόβλημα που ξεπέρασε μετά από επέμβαση που έκανε.

Η αποκάλυψη του Τέρενς Κουίκ

Γιώργος Λιάγκας: «Είχες ένα θέμα, έκανες μια επέμβαση. Επέστρεψες και είσαι καλά, γιατί λέγανε ότι έφυγες».

Τέρενς Κουικ: «Την περασμένη φορά μόνο επικήδειους δεν μου κάνανε Καταρράκτης ήταν. Μου ξεβούλωσαν το δεξί μάτι. Τους παρακάλεσα να μου ξεβουλώσουν και το άλλο για να βλέπω την αντιπολίτευση».

Πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα στο Πρωινό

Ο Τέρενς Κουίκ είχε βρεθεί πριν από λίγο καιρό ως καλεσμένος στο Πρωινό, όπου είχε μια εκτενή και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα. Η συγκεκριμένη εμφάνιση σχολιάστηκε θετικά, ενώ αποτυπώθηκε και στις μετρήσεις τηλεθέασης, γεγονός που, όπως όλα δείχνουν, έπαιξε ρόλο στη συνέχεια της συνεργασίας.

